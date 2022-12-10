Зимняя пробежка с комфортом: как подготовиться к бегу в холодную пору года

Зимой может появиться ощущение, будто ты упал(-а) в спячку. Выходить на улицу хочется реже, а планы на свободное время ограничиваются просмотром фильма или чтением книги в теплом пледике и с горячим какао.
Конечно, зимой у нас естественно меньше сил для свершений. Однако не забывай, что движение — это жизнь, а малоподвижный стиль зимования добавляет не энергию, а лишние килограммы, апатию и превращает будни в день сурка.
Хорошо, что занятия спортом, особенно на свежем воздухе, могут зарядить. А поскольку из-за массовых отключений света безопаснее заниматься в светлое время суток, то в качестве дополнительного бонуса можно получить дозу витамина Д.
Если не знаешь, с чего начать заниматься спортом, — не беда, ведь есть универсальная активность, понятная большинству — бег. Как правильно заниматься спортом на улице в холодное время года, рассказала фитнес-тренер Марина Боржемская.
Бегать в длинном пуховике и сапогах будет достаточно неудобно. Как правильно подобрать одежду и обувь, чтобы было комфортно заниматься спортом?
Марина Боржемская советует начать с утепления конечностей. Материал должен отводить потоотделение, поэтому обрати внимание на термоизделия.
Марина Боржемская советует начать с утепления конечностей. Материал должен отводить потоотделение, поэтому обрати внимание на термоизделия.
К примеру, первым слоем одежды может стать базовое термобелье. Оно будет отличным помощником терморегуляции при занятиях спортом.
Следующий слой одежды — спортивный костюм. Лучше отдать предпочтение варианту на флисе. Верхняя одежда должна быть водостойкой. Также не забудь важные аксессуары — баф и шапку.
Спортивная обувь должна быть удобной и не пропускать влагу. Лучший вариант — кроссовки с натуральным утеплителем.
Обязательно делай хотя бы десятиминутную разминку перед пробежкой. Ее необходимо делать перед любой тренировкой, не только перед бегом на улице.
Разминка помогает разогреть мышцы и избежать травм, ведь приседания, выпады, прыжки могут быть достаточно травматическими упражнениями.
Не каждый день можно услышать, что ты дышишь неправильно. Правда в том, что большинство людей не умеют соблюдать правильную технику дыхания во время кардиотренировок, из-за чего ненавидят их и быстро устают.
Общая формула правильного дыхания при занятии бегом такова: вдыхай воздух через нос, а выдыхай — через рот.
Общая формула правильного дыхания при занятии бегом такова: вдыхай воздух через нос, а выдыхай — через рот.
Каждый спортсмен знает, как важно пить воду во время тренировки. Однако зимой пить ее может быть больно из-за низкой температуры.
Поэтому лови важный совет для тренировок в холодное время года: нужно подогреть воду перед выходом, чтобы она не была ледяной.
Когда ты вернешься домой, сразу сними мокрую и холодную одежду и прими теплый душ.
Если ты не понимаешь, зачем заниматься на улице, когда есть много комфортных залов, то читай наш материал. Мы рассказали, какие преимущества тренировок на улице и какие упражнения там можно делать.
Не пропускай самое интересное, подписывайся на наш Telegram-канал.