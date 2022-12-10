Зимняя пробежка с комфортом: как подготовиться к бегу в холодную пору года

Зимой может появиться ощущение, будто ты упал(-а) в спячку. Выходить на улицу хочется реже, а планы на свободное время ограничиваются просмотром фильма или чтением книги в теплом пледике и с горячим какао.

Конечно, зимой у нас естественно меньше сил для свершений. Однако не забывай, что движение — это жизнь, а малоподвижный стиль зимования добавляет не энергию, а лишние килограммы, апатию и превращает будни в день сурка.

Хорошо, что занятия спортом, особенно на свежем воздухе, могут зарядить. А поскольку из-за массовых отключений света безопаснее заниматься в светлое время суток, то в качестве дополнительного бонуса можно получить дозу витамина Д.

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Если не знаешь, с чего начать заниматься спортом, — не беда, ведь есть универсальная активность, понятная большинству — бег. Как правильно заниматься спортом на улице в холодное время года, рассказала фитнес-тренер Марина Боржемская.

Правило №1: правильно подбирай одежду

Бегать в длинном пуховике и сапогах будет достаточно неудобно. Как правильно подобрать одежду и обувь, чтобы было комфортно заниматься спортом?

Марина Боржемская советует начать с утепления конечностей. Материал должен отводить потоотделение, поэтому обрати внимание на термоизделия.

К примеру, первым слоем одежды может стать базовое термобелье. Оно будет отличным помощником терморегуляции при занятиях спортом.

Следующий слой одежды — спортивный костюм. Лучше отдать предпочтение варианту на флисе. Верхняя одежда должна быть водостойкой. Также не забудь важные аксессуары — баф и шапку.

Спортивная обувь должна быть удобной и не пропускать влагу. Лучший вариант — кроссовки с натуральным утеплителем.

Мышцы одеждой не согреешь: правило №2

Обязательно делай хотя бы десятиминутную разминку перед пробежкой. Ее необходимо делать перед любой тренировкой, не только перед бегом на улице.

Разминка помогает разогреть мышцы и избежать травм, ведь приседания, выпады, прыжки могут быть достаточно травматическими упражнениями.

Правило №3: научись дышать

Не каждый день можно услышать, что ты дышишь неправильно. Правда в том, что большинство людей не умеют соблюдать правильную технику дыхания во время кардиотренировок, из-за чего ненавидят их и быстро устают.

Общая формула правильного дыхания при занятии бегом такова: вдыхай воздух через нос, а выдыхай — через рот.

Правило №4: вода

Каждый спортсмен знает, как важно пить воду во время тренировки. Однако зимой пить ее может быть больно из-за низкой температуры.

Поэтому лови важный совет для тренировок в холодное время года: нужно подогреть воду перед выходом, чтобы она не была ледяной.

Правило №5: ритуалы после тренировки на улице

Когда ты вернешься домой, сразу сними мокрую и холодную одежду и прими теплый душ.

Если ты не понимаешь, зачем заниматься на улице, когда есть много комфортных залов, то читай наш материал. Мы рассказали, какие преимущества тренировок на улице и какие упражнения там можно делать.

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