Для работы мозга, нервной системы и физической формы! Чем эффективны тренировки на улице

Если у тебя есть желание заниматься спортом, предлагаем тебе не останавливать свой выбор только на тренажерном зале. Занятия на свежем воздухе могут быть гораздо более эффективными и полезными для здоровья.

Об этом член Международной федерации функционального тренинга, аспирант кафедры олимпийского и профессионального спорта, спортивных игр и туризма ХНПУ им. Г.С. Сковороды Ирина Гармаш рассказала ELLE.UA.

По ее словам, тренировки на свежем воздухе снижают уровень тревожности. Не зря психологи советуют чаще прогуливаться на улице, чтобы побороть стресс.

Также во время занятий спортом на открытом пространстве организм получает витамин D, помогающий вырабатывать гормоны счастья.

При тренировках на улице наш организм обогащается кислородом, поэтому усиливаются окислительно-восстановительные процессы. Благодаря этому восстановление организма происходит быстрее.

Эксперт говорит, что при выполнении одинаковых упражнений на открытом пространстве и в зале сжигается не одинаковое количество калорий. В первом случае их тратится больше. Это происходит за счет сопротивления ветру.

Большим плюсом таких тренировок является то, что они оказывают положительное влияние на мозг и помогают стать более уверенными в себе.

Эффект от тренировки на улице:

похудение;

набор мышечной массы;

улучшение физической формы;

повышение стрессоустойчивости;

пополнение витамина D;

укрепление суставов и костей;

поддержание оптимального веса;

улучшение эмоционального состояния.

Каким спортом можно заниматься на улице

На свежем воздухе можно заниматься разными видами спорта. Это может быть бег, приседания, бадминтон, большой теннис, волейбол, катание на роликах, езда на велосипеде и т.д. А силовые упражнения можно делать на специальных площадках в парках, скверах и других общественных местах.

Чтобы тренировки были максимально разнообразными, следует составить их план. Систематические тренировки и правильное питание помогут получить желаемый результат.

Занятия спортом с утра заряжает энергией на весь день и помогает проснуться. Ранее мы делились утренним комплексом упражнений от тренера по фитнесу.

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