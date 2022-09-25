Для роботи мозку, нервової системи та фізичної форми! Чим ефективні тренування на вулиці

Якщо ти маєш бажання займатися спортом, пропонуємо тобі не зупиняти свій вибір тільки на тренажерній залі. Заняття на свіжому повітрі можуть бути набагато ефективнішими та кориснішими для здоров’я.

Про це членкиня Міжнародної федерації функціонального тренінгу, аспірантка кафедри олімпійського та професійного спорту, спортивних ігор та туризму ХНПУ ім. Г.С. Сковороди Ірина Гармаш розповіла для ELLE.UA.

За її словами, тренування на свіжому повітрі знижують рівень тривожності. Тож не дарма психологи радять частіше прогулюватися на вулиці, щоб побороти стрес.

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Також під час занять спортом на відкритому просторі організм отримує вітамін D, який допомагає виробляти гормони щастя.

Під час тренувань на вулиці наш організм збагачується киснем, тому посилюються окислювально-відновні процеси. Завдяки цьому організм відновлюється швидше.

Експертка каже, що під час виконання однакових вправ на відкритому просторі й у залі спалюється різна кількість калорій. У першому випадку їх більше. Це відбувається завдяки опору вітру.

Великим плюсом таких тренувань є те, що вони добре впливають на мозок та допомагають стати впевненішими у собі.

Ефект від тренування на вулиці:

схуднення;

набір м’язової маси;

поліпшення фізичної форми;

підвищення стресостійкості;

поповнення вітаміну D;

зміцнення суглобів та кісток;

підтримання оптимальної ваги;

поліпшення емоційного стану.

Яким спортом можна займатися на вулиці

На свіжому повітрі можна займатися різними видами спорту. Це може бути біг, присідання, бадмінтон, великий теніс, волейбол, катання на роликах, їзда на велосипеді тощо. А силові вправи можна виконувати на спеціальних майданчиках у парках, скверах та інших громадських місцях.

Щоб тренування були максимально різноманітними, варто скласти їхній план. Систематичні тренування та правильне харчування допоможуть тобі отримати бажаний результат.

Заняття спортом зранку заряджає енергією на весь день та допомагає прокинутись. Раніше ми ділилися ранковим комплексом вправ від тренера з фітнесу.

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