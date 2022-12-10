Зимова пробіжка з комфортом: як підготуватися до бігу в холодну пору року

Взимку може з’явитися відчуття, ніби ти впав(-ла) у сплячку. Виходити на вулицю хочеться дедалі рідше, а плани на вільний час обмежуються переглядом фільму чи читанням книги у теплому пледику та з гарячим какао.

Звісно, взимку у нас природньо менше сил на звершення. Однак не забувай, що рух — це життя, а малорухливий стиль зимування додає не енергію, а зайві кілограми, апатію та перетворює будні на день бабака.

Добре, що заняття спортом, а особливо на свіжому повітрі, можуть зарядити. Оскільки через масові відключення світла безпечніше займатися у світлий час доби, то як додатковий бонус можна отримати ще й дозу вітаміну Д.

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Якщо не знаєш, з чого почати займатися спортом — не біда, адже є універсальна активність, зрозуміла більшості — біг. А як правильно займатися спортом на вулиці у холодну пору року, розповіла фітнес-тренерка Марина Боржемська.

Правило №1: правильно підбирай одяг

Бігати в довгому пуховику та чоботах буде досить не зручно. Як же правильно підібрати одяг та взуття, щоб було комфортно займатися спортом?

Марина Боржемська радить почати з утеплення кінцівок. Матеріал має відводити потовиділення, тож зверни увагу на термовироби.

До прикладу, першим шаром одягу може стати базова термобілизна. Вона буде чудовим помічником для терморегуляції під час занять спортом.

Наступний шар одягу — спортивний костюм. Віддавати перевагу краще варіантам на флісі. Верхній одяг має бути водостійким. Також не забудь про аксесуари — баф та шапку.

Спортивне взуття має бути зручним та не пропускати вологу. Найкращий варіант — кросівки з натуральним утеплювачем.

М’язи одягом не зігрієш: правило №2

Обов’язково роби хоча б десятихвилинну розминку перед пробіжкою. Її необхідно робити перед будь-яким тренуванням, не тільки перед бігом на вулиці.

Розминка допомагає розігріти м’язи та уникнути травмувань, адже присідання, випади, стрибки можуть бути доволі травматичними вправами.

Правило №3: навчися дихати

Не кожного дня можна почути, що ти дихаєш неправильно. Правда в тому, що більшість людей не вміють дотримуватися правильної техніки дихання під час кардіотренувань, через що ненавидять їх та швидко втомлюються.

Загальна формула правильного дихання під час занять бігом така: вдихай повітря носом, а видихай — ротом.

Правило №4: вода

Кожен спортсмен знає, наскільки важливо пити воду під час тренування. Однак взимку пити її може бути боляче через низьку температуру.

Тому лови важливу пораду для тренувань у холодну пору року — треба підігріти воду перед виходом, щоб вона не була крижаною.

Правило №5: ритуали після тренування на вулиці

Коли ти повернешся додому, одразу зніми мокрий та холодний одяг і прийми теплий душ.

Якщо ти не розумієш, для чого займатися на вулиці, коли є так багато комфортних залів, то читай наш матеріал. Ми розповіли, які переваги тренувань на вулиці та які вправи там можна робити.

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