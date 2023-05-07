Не только можно, но и нужно! Все про спорт после 40 лет — исследование

Здоровый образ жизни — это важное вложение не только в твое настоящее, но и в будущее. После 40 лет человек быстрее устает, чувствует боли в мышцах, а общее состояние тела может не удовлетворять.

Тогда приходит желание что-либо менять, и начинать хочется именно с физической активности.

Можно ли начинать занятия спортом после 40 лет — объясняем в материале.

Можно ли начинать заниматься спортом после 40

Ученые разных университетов и мировых союзов отмечают, что начинать физическую активность никогда не поздно. Существуют также и доказывающие исследования: подвижный образ жизни, — даже если он начался после 40 лет, — сокращает риск смерти.

Ученые из Кембриджского университета доказали, что люди с болезнями сердца и онкологией и занятиями спорта живут дольше, чем те, кто с такими же проблемами мало двигается.

У тех, кто выполнял 30 минут упражнения средней интенсивности в сутки, риск смерти снижался на 25%.

Таким образом, физическая активность в течение незначительного времени в день может значительно улучшить состояние.

Как заниматься спортом после 40 лет

Совершенно не обязательно заниматься спортом профессионально, ведь продлить жизнь может и спорт средней интенсивности.

К упражнениям умеренной интенсивности относятся бег трусцой, интенсивная уборка квартиры, быстрая ходьба, езда на велосипеде в спокойном темпе.

К тому же такие упражнения способны снизить риск сердечных болезней, ведь они делают более эластичной мышцу сердца.

В то же время, нарастить мышцы в возрасте после 60 лет также возможно, даже если спорт вошел в жизнь совсем недавно.

Простой комплекс упражнений для тех, чей возраст перешел отметку 60, мы подготовили в нашем другом материале.

Подписывайся на наш Telegram и следи за последними новостями!