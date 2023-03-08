Старость подождет: комплекс простых упражнений для людей 60+ — тренировка от Аниты Луценко

А ты достаточно уделяешь времени спорту? А если попробовать несложный комплекс упражнений для людей 60+ лет, который поможет стабилизировать давление, улучшить самочувствие и физическое состояние? Спортсменка и тренер Анита Луценко подготовила именно такую ​​тренировку. Читай в нашем материале подробно.

Комплекс упражнений для людей 60+: спорт, который улучшает самочувствие

Регулярность — залог успеха. Уже через три недели тренировок у тебя улучшится осанка и пищеварение, пройдет боль в спине и суставах, стабилизируется давление и уровень сахара в крови. Всего восемь минут ежедневно смогут сделать твое тело и дух моложе.

Перед началом тренировок проконсультируйся с врачом по упражнениям и питанию. У комплекса тренировок 60+ есть ограничения. Его нельзя выполнять тем, у кого есть:

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Вращения плечами

Садись на стул, выравнивай спину и начинай вращать плечами. Руки можно положить на бедра. 30 секунд в одну сторону и еще 30 — в другую.

Вращения сидя

Ноги на ширине плеч. Спина ровная. Делай вращения, сгибая тазовые мышцы и наклоняясь вниз. Выполняй упражнение 60 секунд.

Марш

Сидя на стуле, начни активно шагать. Помогай себе руками. Шагай 60 секунд.

Подпрыгивания

Возьмись за стул с обеих сторон, удобно сядь и начинай подпрыгивать ногами. Поднимай ноги вверх и опускай на носки. После этого упражнения поднимай носки на себя. Выполняй упражнение 60 секунд.

Наклоны

Сядь на стул с ровной спиной и опусти руки. Делай наклоны к рукам вправо-влево. Попробуй коснуться пола во время наклона. Живот должен быть подтянутым. После 30 секунд упражнения, попробуй другое — два коротких и один длинный наклон.

Вытягивание ног

Удобно сядь и немного округли спину. Вытяни ноги, возьмись руками за стул. Двигай вытянутыми ногами вверх-вниз, будто плывешь на спине. Делай упражнение 30 секунд.

Скручивания

Руки за головой, ноги согнуты в коленях. Поднимай колени поочередно и наклоняйся к ним противоположным локтем, таким образом делай скручивание. На каждую ногу по 10 раз.

Руки вверх-вниз

Сядь ровно на стул, ноги согнуты в коленях, руки внизу. Сгибай руки в локтях и касайся плеч, а затем поднимай их вверх, снова вниз. Такое упражнение делай 60 секунд.

Не забывай о водном балансе и меньше соли еду, чтобы спорт проходил еще легче, а здоровье улучшалось.

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