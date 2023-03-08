Здоровье и красота

Старость подождет: комплекс простых упражнений для людей 60+ — тренировка от Аниты Луценко

Анастасия Грубрина, редактор сайта 08 марта 2023, 09:00
Комплекс вправ для людей 60+: спорт, який покращує самопочуття
Фото: Pexels

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