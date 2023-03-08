Здоров'я та краса

Старість зачекає: комплекс простих вправ для людей 60+ — тренування від Аніти Луценко

Анастасія Грубрина, редакторка сайту 08 Березня 2023, 09:00
Комплекс вправ для людей 60+: спорт, який покращує самопочуття
Фото: Pexels

Більше новин
Моті рецепт
Класичний чи з вершковим сиром? Прості рецепти японського моті
Док
Закон про іноагентів: що це та чому проти нього протестують грузини
режим дня
Ритм заради життя: як вирівняти свій режим дня та навіщо це робити
Крим
Підтримка України зростає: що відбувається в Криму та чи справді росіяни відчувають своє хитке становище
Дивитись більше

Матеріали по темі

Коли правильно чистити зуби: до сніданку чи після
Перед сніданком чи після? Коли правильно чистити зуби та чому
гайморит
Не запускай нежить, він може перерости у гайморит: причини, форми, симптоми та лікування
Корисна піца
Не відмовляйся, а зверни увагу на начинку! Як обрати та приготувати корисну піцу — поради дієтологині
Секс після пологів: коли можна відновити статеве життя жінці
Секс після пологів: коли можна, чому треба чекати та як змінюється жіночий організм

Відео
0:05:11
Протести в Грузії: що спричинило і реакція ЄС та США

Сутички з поліцією та десятки арештованих — що відомо про масові протести в Грузії та реакцію світу на це
0:09:33
Історія бабусі-рятівниці
Прихистила всіх, хто потребував! Бабуся Марія з Чернігівщини стала справжнім ангелом для волонтерів та біженців
0:03:15
Дрони для ЗСУ
Інженери з Черкас збирають унікальних пташок — такі дрони ще ніхто не бачив
0:03:56
Власна справа
Державна допомога бізнесу: що обіцяє дати Власна справа
Карта бойових дій в Україні
Безуспішні штурми та постійні обстріли: карта бойових дій в Україні 8 березня в режимі онлайн
0:03:15
Миколаївщина новини
Тут знищені цілі вулиці! Як у випалене війною село Мирне повертається життя
0:06:30
Історії людей які вижили під завалами
Урятувало правило двох стін: історії киян, які вижили під завалами будинків
0:05:50
посівна
Посівна 2023 року: як аграрії продовжують працювати під ворожими кулями
0:05:47
Якою має бути перемога у війні
Наша позиція безкомпромісна. Якою має бути перемога у війні — думки українців
0:03:01
Нікополь новини
Війна проти цивільних: Росія продовжує майже щоденні обстріли Нікополя
Більше відео
8 березня
Читати далі
Які країни святкують 8 березня та що це за свято
Що подарувати на 8 березня: ідеї подарунків, яким буде рада кожна
Читати далі
Що подарувати на 8 березня: ідеї на будь-який смак

Помилка

Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу. Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь