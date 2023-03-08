Старість зачекає: комплекс простих вправ для людей 60+ — тренування від Аніти Луценко

А ти достатньо приділяєш часу для спорту? А що як спробувати нескладний комплекс вправ для людей 60+ років, який допоможе стабілізувати тиск, покращити самопочуття і фізичний стан? Спортсменка та тренерка Аніта Луценко підготувала саме таке тренування. Читай у нашому матеріалі детально.

Комплекс вправ для людей 60+: спорт, який покращує самопочуття

Регулярність — запорука успіху. Вже за три тижні тренувань у тебе покращиться постава і травлення, мине, біль у спині та суглобах, стабілізується тиск і рівень цукру в крові. Лише вісім хвилин щодня зможуть зробити твоє тіло і дух молодшими.

Перед початком тренувань проконсультуйся з лікарем щодо вправ і харчування. У комплексі тренувань 60+ є обмеження. Його не можна виконувати тим, хто має:

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Оберти плечима

Сідай на стілець, вирівнюй спину та починай робити оберти плечима. Руки можна покласти на стегна. 30 секунд в один бік і ще 30 — в інший.

Оберти сидячи

Ноги на ширині плечей. Спина рівна. Роби оберти, згинаючи тазові м’язи та нахиляючись униз. Виконуй вправу 60 секунд.

Марш

Сидячи на стільці почни активно крокувати. Допомагай собі руками. Крокуй 60 секунд.

Підстрибування

Візьмися за стілець з обох боків, зручно сядь та починай підстрибувати ногами. Підіймай ноги вгору і опускай на носки. Після цієї вправи підіймай носки на себе. Виконуй вправу 60 секунд.

Нахили

Сядь на стілець з рівною спиною та опусти руки. Роби нахили до рук вправо-вліво. Спробуй торкнутися підлоги під час нахилу. Живіт має бути підтягнутим. Після 30 секунд вправи, спробуй іншу — два коротких і один довгий нахил.

Витягування ніг

Зручно сядь та трохи закругли спину. Витягни ноги, візьмися руками за стілець. Рухай витягнутими ногами вгору-вниз, ніби пливеш на спині. Роби вправу 30 секунд.

Скручування

Руки за головою, ноги зігнуті в колінах. Підіймай коліна по черзі та нахиляйся до них протилежним ліктем, таким чином роби скручування. На кожну ногу по 10 разів.

Руки вгору-вниз

Сядь рівно на стілець, ноги зігнуті в колінах, руки внизу. Згинай руки в ліктях та торкайся плечей, а потім підіймай їх угору, знову вниз. Таку вправу роби 60 секунд.

Не забувай про водний баланс і менше соли їжу, щоб спорт минав ще легше, а здоров’я покращувалось.

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