Не лише можна, а й треба! Все про спорт після 40 років — дослідження

Здоровий спосіб життя — це важливий внесок не лише у твоє теперішнє, а й майбутнє. Після 40 років людина швидше втомлюється, відчуває біль у м’язах, а загальний стан тіла може не задовольняти.

Тоді приходить бажання щось змінювати, й починати хочеться саме з фізичної активності.

Чи можна починати заняття спортом після 40 років — пояснюємо у матеріалі.

Чи можна починати займатися спортом після 40

Науковці різних університетів та світових спілок наголошують, що починати фізичну активність ніколи не пізно. Існує багато досліджень, що доводять: рухливий спосіб життя, — навіть якщо він почався після 40 років, — скорочує ризик смерті.

Вчені з Кембриджського університету довели, що люди із хворобами серця та онкологією і заняттями спорту живуть довше, ніж ті, хто з такими ж проблемами мало рухається.

У тих, хто виконував 30 хвилин вправ середньої інтенсивності на добу, ризик смерті знижувався на 25%.

Таким чином, фізична активність протягом короткого часу в день може значно покращити твій стан.

Як займатися спортом після 40 років

Зовсім не обов’язково займатися спортом професійно, адже продовжити життя може й спорт середньої інтенсивності.

До вправ помірної інтенсивності належать біг підтюпцем, інтенсивне прибирання квартири, швидка ходьба, їзда на велосипеді у спокійному темпі.

До того ж такі вправи здатні зменшити ризик серцевих хвороб, адже вони роблять більш еластичним м’яз серця.

Водночас наростити м’язи у віці після 60 років також можливо, навіть якщо спорт увійшов у життя зовсім нещодавно.

Простий комплекс вправ для тих, чий вік перейшов позначку 60, ми підготували в нашому іншому матеріалі.

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