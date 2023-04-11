Диабет, деменция и болезни сердца: какие проблемы провоцирует плохой уход за полостью рта

Во рту живет множество бактерий, как хороших, так и плохих.
Микроогранизмы так полюбили это место, потому что там темно, тепло, влажно, а еда и напитки, ежедневно туда попадающие, снабжают их питательными веществами.
Но все хорошо до того момента, пока вредные бактерии не скапливаются вокруг зубов и десен. Тогда ты рискуешь получить заболевание десен — пародонтоз.
Детальнее о пародонтозе мы уже рассказали, а вот как он может повлиять на весь организм и какие болезни это может спровоцировать, рассказали профессор гигиены зубов Кимберли Брей и профессор оральной биологии Фрэнк Сканнапьеко.
Если у тебя есть воспаление во рту, которое не лечится, некоторые из белков, ответственных за это воспаление, могут распространиться по всему телу. Потенциально они способны повредить другие органы.
Бактерии и токсичные побочные продукты могут перемещаться с поверхности десен и зубов в кровь. Это может произойти во время чистки зубов, использования зубной нити или если есть порез или рана во рту.
Бактерии и токсичные побочные продукты могут перемещаться с поверхности десен и зубов в кровь. Это может произойти во время чистки зубов, использования зубной нити или если есть порез или рана во рту.
Так, эти белки могут повлиять на возникновение ряда болезней в человеческом организме. Но некоторые заболевания больше связаны со здоровьем полости рта, чем другие.
Доктор Брей утверждает, что из всех связей между здоровьем полости рта и заболеваниями больше доказательств существует между пародонтозом и диабетом.
Более того, пародонтоз и сахарный диабет имеют двустороннюю связь. По данным исследований, системное воспаление десен может ухудшить способность организма сигнализировать об инсулине и реагировать на него.
Тенденцию двустороннего влияния подтвердило и другое исследование, где выяснили, что общие затраты на медицинское обслуживание диабетиков, лечивших пародонтоз, уменьшились на 12-14%.
Если большое количество бактерий из полости рта вдыхается и оседает в легких, это может привести к бактериальной аспирационной пневмонии.
Преимущественно это явление наблюдалось у тех, кто не может самостоятельно пользоваться нитью или чистить зубы: госпитализированных пациентов или пожилых людей.
В таком случае снизить риск возникновения пневмонии может профилактический уход за зубами: профессиональная чистка или лечение пародонта — антибиотикотерапия.
Результаты некоторых исследований свидетельствуют, что пародонтальные бактерии из полости рта могут перемещаться в артерии пациентов с сосудистыми заболеваниями, потенциально играя роль в развитии заболевания.
Поэтому эксперты пришли к выводу, что существует значительная связь между пародонтитом и сердечным приступом, инсультом, накоплением налета в артериях и другими сердечно-сосудистыми заболеваниями.
Поэтому эксперты пришли к выводу, что существует значительная связь между пародонтитом и сердечным приступом, инсультом, накоплением налета в артериях и другими сердечно-сосудистыми заболеваниями.
Хотя исследователи не определили, как плохое здоровье полости рта может привести к ухудшению здоровья сердца, корреляцию подтверждают факты.
Например, при воспалении десен наблюдается более высокий уровень воспалительных белков в крови, которые связаны плохим здоровьем сердца.
Также исследования показали, что лучшая практика гигиены полости рта связана с понижением уровня сердечных заболеваний.
Ряд исследований и осмотров обнаружили связь между тяжелыми заболеваниями пародонта и недоношенными детьми с низким весом.
Ученые обнаружили, что ротовые бактерии могут перемещаться к плаценте, потенциально влияя на развитие хориоамнионита — серьезной инфекции, которая может привести к преждевременным родам или даже повлечь за собой опасные для жизни осложнения.
Кроме того, бактерии изо рта могут активировать иммунные клетки, циркулирующие в крови, вызывая воспаление в утробе матери, которое может нарушить плаценту и ткани плода.
Кроме того, бактерии изо рта могут активировать иммунные клетки, циркулирующие в крови, вызывая воспаление в утробе матери, которое может нарушить плаценту и ткани плода.
Лечение пародонтоза во время беременности улучшает вес при рождении, снижает риски преждевременных родов и смерти плода или новорожденного.
Деменция — еще недостаточно изученная болезнь, и невозможно сказать, что ее провоцирует и как ее лечить. Однако ученые нашли определенную связь между деменцией и здоровьем полости рта.
Бактерии, находящиеся во рту, были идентифицированы в тканях мозга пациентов с болезнью Альцгеймера.
Бактерии, находящиеся во рту, были идентифицированы в тканях мозга пациентов с болезнью Альцгеймера.
Хотя нет никаких доказательств того, что бактерии полости рта могут вызвать болезнь Альцгеймера, исследования обнаружили, что они влияют на мозг.
Доктор Брей утверждает, что бактерии полости рта также тесно связаны с рядом других заболеваний: ревматоидным артритом и остеопорозом, болезнями почек и печени, а также колоректальным раком и раком груди.
Но необходимы дополнительные исследования для подтверждения всех этих связей. А пока деалй то, что в твоих силах — следи за здоровьем полости рта.
Для этого следуй советам врачей по уходу за полостью рта: чисть зубы дважды в день и ежедневно используй зубную нить.
А о полноценном правильном уходе за полостью рта, читай в нашем эксклюзиве, где стоматолог дал ответ на все распространенные вопросы.
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