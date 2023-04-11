Диабет, деменция и болезни сердца: какие проблемы провоцирует плохой уход за полостью рта

Во рту живет множество бактерий, как хороших, так и плохих.

Микроогранизмы так полюбили это место, потому что там темно, тепло, влажно, а еда и напитки, ежедневно туда попадающие, снабжают их питательными веществами.

Но все хорошо до того момента, пока вредные бактерии не скапливаются вокруг зубов и десен. Тогда ты рискуешь получить заболевание десен — пародонтоз.

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Детальнее о пародонтозе мы уже рассказали, а вот как он может повлиять на весь организм и какие болезни это может спровоцировать, рассказали профессор гигиены зубов Кимберли Брей и профессор оральной биологии Фрэнк Сканнапьеко.

Больные ясна: как это может спровоцировать болезни

Если у тебя есть воспаление во рту, которое не лечится, некоторые из белков, ответственных за это воспаление, могут распространиться по всему телу. Потенциально они способны повредить другие органы.

Бактерии и токсичные побочные продукты могут перемещаться с поверхности десен и зубов в кровь. Это может произойти во время чистки зубов, использования зубной нити или если есть порез или рана во рту.

Так, эти белки могут повлиять на возникновение ряда болезней в человеческом организме. Но некоторые заболевания больше связаны со здоровьем полости рта, чем другие.

Сахарный диабет

Доктор Брей утверждает, что из всех связей между здоровьем полости рта и заболеваниями больше доказательств существует между пародонтозом и диабетом.

Более того, пародонтоз и сахарный диабет имеют двустороннюю связь. По данным исследований, системное воспаление десен может ухудшить способность организма сигнализировать об инсулине и реагировать на него.

Тенденцию двустороннего влияния подтвердило и другое исследование, где выяснили, что общие затраты на медицинское обслуживание диабетиков, лечивших пародонтоз, уменьшились на 12-14%.

Пневмония

Если большое количество бактерий из полости рта вдыхается и оседает в легких, это может привести к бактериальной аспирационной пневмонии.

Преимущественно это явление наблюдалось у тех, кто не может самостоятельно пользоваться нитью или чистить зубы: госпитализированных пациентов или пожилых людей.

В таком случае снизить риск возникновения пневмонии может профилактический уход за зубами: профессиональная чистка или лечение пародонта — антибиотикотерапия.

Сердечно-сосудистое заболевание

Результаты некоторых исследований свидетельствуют, что пародонтальные бактерии из полости рта могут перемещаться в артерии пациентов с сосудистыми заболеваниями, потенциально играя роль в развитии заболевания.

Поэтому эксперты пришли к выводу, что существует значительная связь между пародонтитом и сердечным приступом, инсультом, накоплением налета в артериях и другими сердечно-сосудистыми заболеваниями.

Хотя исследователи не определили, как плохое здоровье полости рта может привести к ухудшению здоровья сердца, корреляцию подтверждают факты.

Например, при воспалении десен наблюдается более высокий уровень воспалительных белков в крови, которые связаны плохим здоровьем сердца.

Также исследования показали, что лучшая практика гигиены полости рта связана с понижением уровня сердечных заболеваний.

Осложнение беременности

Ряд исследований и осмотров обнаружили связь между тяжелыми заболеваниями пародонта и недоношенными детьми с низким весом.

Ученые обнаружили, что ротовые бактерии могут перемещаться к плаценте, потенциально влияя на развитие хориоамнионита — серьезной инфекции, которая может привести к преждевременным родам или даже повлечь за собой опасные для жизни осложнения.

Кроме того, бактерии изо рта могут активировать иммунные клетки, циркулирующие в крови, вызывая воспаление в утробе матери, которое может нарушить плаценту и ткани плода.

Лечение пародонтоза во время беременности улучшает вес при рождении, снижает риски преждевременных родов и смерти плода или новорожденного.

Деменция

Деменция — еще недостаточно изученная болезнь, и невозможно сказать, что ее провоцирует и как ее лечить. Однако ученые нашли определенную связь между деменцией и здоровьем полости рта.

Бактерии, находящиеся во рту, были идентифицированы в тканях мозга пациентов с болезнью Альцгеймера.

Хотя нет никаких доказательств того, что бактерии полости рта могут вызвать болезнь Альцгеймера, исследования обнаружили, что они влияют на мозг.

Другие болезни и профилактика

Доктор Брей утверждает, что бактерии полости рта также тесно связаны с рядом других заболеваний: ревматоидным артритом и остеопорозом, болезнями почек и печени, а также колоректальным раком и раком груди.

Но необходимы дополнительные исследования для подтверждения всех этих связей. А пока деалй то, что в твоих силах — следи за здоровьем полости рта.

Для этого следуй советам врачей по уходу за полостью рта: чисть зубы дважды в день и ежедневно используй зубную нить.

А о полноценном правильном уходе за полостью рта, читай в нашем эксклюзиве, где стоматолог дал ответ на все распространенные вопросы.

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