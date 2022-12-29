Здоровье и красота

Уделяй внимание гигиене и состоянию десен: что такое пародонтоз, какие его симптомы и лечение

Богдана Макалюк, редактор сайта 29 декабря 2022, 10:00
Пародонтоз: що це, симптоми та лікування
Фото: Pexels

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