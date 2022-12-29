Уделяй внимание гигиене и состоянию десен: что такое пародонтоз, какие его симптомы и лечение

Всегда нужно следить за состоянием своих зубов и полости рта, ведь плохая гигиена или заболевания могут привести к плохим последствиям. Одной из болезней может быть пародонтоз.

Мы расскажем, что такое пародонтоз, почему он возникает и как его лечить.

Что такое пародонтоз

Пародонтоз — заболевание костяной ткани. Оно приводит к нарушениям в обновлении тканей, минерального обмена и кровоснабжения дёсен.

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Другими словами, пародонтоз — обнажение корней зубов. Это можно заметить сразу. Также могут беспокоить неприятные ощущения, когда кажется, что еда забивается в “карман” десен.

Хотя это заболевание диагностируется редко, но лечение может быть сложным, поэтому всегда лучше проводить профилактику.

Причины пародонтоза

Причины, приводящие к возникновению пародонтоза, могут быть разными, но больше всего это происходит из-за патогенных организмов, которые есть в зубном налете.

Когда налет твердеет и превращается в зубные камни, он поражает зубную эмаль и десну.

Кроме того, причиной заболевания могут быть аномалии в развитии челюсти или неправильный прикус.

Симптомы пародонтоза

Пародонтоз сопровождается неприятным запахом изо рта и может привести к выпадению зубов. Во время этого заболевания дёсна становятся более рыхлыми, также присутствует зубной налет.

“Карманы” в дёснах, куда попадает пища, становятся причиной неприятного запаха. Кроме этого, еще одним признаком может служить кровоточивость десен. Зубы и десны становятся чувствительными к раздражителям: холодному, горячему, сладкому, кислому и т.п.

У многих людей пародонтоз может развиваться как патологический процесс и не носить инфекционный характер.

Симптомы пародонтоза:

бледные дёсновые сосочки;

дёсна часто кровоточат;

происходит ретракция дёсен с постепенным обнажением шейки зуба.

Диагностировать пародонтоз может врач. Не следует заниматься самодиагностикой и самолечением. Стоматолог проводит подробный осмотр и ряд процедур, чтобы выявить болезнь.

Лечение пародонтоза

Прежде всего, нужно активизировать кровообращение. Это можно сделать с помощью массажа и физиотерапии. Также нужно удалять зубной налет и камень. При пародонтозе может быть назначена чистка зубов ультразвуком. Также следует соблюдать гигиену полости рта.

Кроме этого, могут сделать шинирование шатающихся зубов. Если зубы выпадают, следует подумать над протезированием вместе с соответствующими специалистами.

Также не стоит забывать о профилактике пародонтоза:

добавить в рацион продуктов, способствующих самоочищению зубов;

отказаться от курения;

регулярно посещать стоматолога;

соблюдать гигиену полости рта.

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