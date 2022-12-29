Приділяй увагу гігієні та стану ясен: що таке пародонтоз, які його симптоми та лікування

Завжди треба слідкувати за станом своїх зубів та ротової порожнини, адже погана гігієна чи захворювання можуть призвести до сумних наслідків. Одним із захворювань може бути пародонтоз.

Ми розповімо, що таке пародонтоз, чому він виникає та як його лікувати.

Що таке пародонтоз

Пародонтоз — захворювання кісткової тканини. Воно призводить до порушень в оновленні тканин, мінерального обміну і кровопостачання ясен.

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Іншими словами, пародонтоз — оголення коренів зубів. Це можна помітити відразу. Також можуть турбувати неприємні відчуття, коли здається, що їжа забивається у “кишені” ясен.

Хоча це захворювання діагностують рідко, але лікування може бути складним, тому завжди краще проводити профілактику.

Причини пародонтозу

Причини, що призводять до виникнення пародонтозу, можуть бути різними, але найбільше це трапляється через патогенні організми, які є у зубному нальоті.

Коли наліт твердне й перетворюється на зубні камені, він вражає зубну емаль та ясна.

Крім цього, причиною захворювання можуть бути аномалії у розвитку щелепи чи неправильного прикусу.

Симптоми пародонтозу

Пародонтоз супроводжується неприємним запахом з рота та може призвести до випадання зубів. Під час цього захворювання ясна стають більш пухкими, також присутній зубний наліт.

“Кишені” в яснах, куди потрапляє їжа, стають причиною неприємного запаху. Крім цього, ще однією ознакою може бути кровоточивість ясен. Зуби та ясна стають чутливими до подразників: холодного, гарячого, солодкого, кислого тощо.

У багатьох людей пародонтоз може розвиватися як патологічний процес і не мати інфекційного характеру.

Симптоми пародонтозу:

бліді яснові сосочки;

ясна часто кровоточать;

відбувається ретракція ясен з поступовим оголенням шийки зуба.

Діагностувати пародонтоз може лікар. Не варто займатися самодіагностикою та самолікуванням. Стоматолог проводить детальний огляд та ще низку процедур, щоб виявити хворобу.

Лікування пародонтозу

Насамперед треба активізувати кровообіг. Це можна зробити за допомогою масажу та фізіотерапії. Також треба видаляти зубний наліт і камінь. При пародонтозі можуть призначити чистку зубів ультразвуком. Також слід дотримуватися гігієни ротової порожнини.

Крім цього, можуть зробити шинування зубів, які хитаються. Якщо зуби випадають, то слід подумати над протезуванням разом з відповідними спеціалістами.

Також не варто забувати про профілактику пародонтозу:

додати до раціону продуктів, які сприяють самоочищенню зубів;

відмовитися від куріння;

регулярно відвідувати стоматолога;

дотримуватися гігієни порожнини рота.

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