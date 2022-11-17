Технологія — ворог зубів? Кому не можна користуватися електричною зубною щіткою: пояснює лікарка

Гігієна ротової порожнини є однією з найважливіших частин здоров’я людини. Через ротову порожнину проходять продукти та потрапляють до кишківника, тож дбати про свої зуби та ясна варто ретельно.

Зараз популярними стали електричні щітки: виробники обіцяють неймовірний ефект від користування такою щіткою, краще очищення та уникнення механічних пошкоджень ясен.

Але чи так це насправді? Про це розповіла стоматологиня та блогерка Уляна Нищій у своєму Instagram.

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За словами лікарки, електрична зубна щітка набагато гірше очищає зуби, ніж звичайне механічне очищення. Все тому, що електрична зубна щітка не може все зробити за людину, необхідно знати, як нею правильно користуватися.

Важливо не чим чистити зуби, а як ретельно та скільки часу, — висновує експертка.



Для хорошого очищення підійде будь-яка щітка з маленькою робочою поверхнею, м’яка, щільна та рівна.

— До того ж не всім взагалі можна користуватися електричною щіткою, — впевнена стоматологиня.

Кому не можна користуватися електричною зубною щіткою

Людям, що страждають на гінгівіт та стоматит;

хто використовує дуже абразивну зубну пасту;

при тріщинах та сколах емалі;

при клиноподібних дефектах;

при високій чутливості зубів;

якщо у тебе є пародонт — підвищена рухливість зубів;

при флюорозі;

якщо у тебе були операції в ротовій порожнині.

Про гігієну зубів варто дбати ще з дитинства, використовуючи правильно підібрані щітку та пасту. Про гігієну дитячої ротової порожнини та коли варто починати чистити зуби малюкам, ми розповідали раніше.

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