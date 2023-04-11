Діабет, деменція та хвороби серця: які проблеми провокує поганий догляд за порожниною рота

У роті людини живе чимала кількість бактерій, як хороших, так і поганих.

Мікроорганізми так полюбили це місце, бо там темно, тепло, волого, а їжа та напої, які щодня туди потрапляють, забезпечують їх поживними речовинами.

Та все добре до того моменту, поки шкідливі бактерії не накопичаться навколо зубів і ясен. Тоді ти ризикуєш отримати захворювання ясен — пародонтоз.

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Детально про пародонтоз ми вже розповідали, а от як він може вплинути на весь організм і які хвороби це може спровокувати, розповіли професор гігієни зубів Кімберлі Брей та професор оральної біології Френк Сканнап’єко.

Хворі ясна: як це може спровокувати хвороби і які

Якщо у тебе є запалення ротової порожнини, яке не лікується, деякі з білків, відповідальних за це запалення, ризикують поширитися по всьому тілу. Потенційно вони можуть пошкодити й інші органи.

Бактерії та їхні токсичні побічні продукти здатні переміщатися з поверхні ясен і зубів у кров. Це може статися під час чищення зубів або використання зубної нитки, або якщо є поріз або рана в роті.

Так, ці білки можуть вплинути на виникнення низки хвороб в людському організмі. Але деякі захворювання більше пов’язані зі здоров’ям порожнини рота, ніж інші.

Цукровий діабет

Лікарка Брей стверджує, що з усіх зв’язків між здоров’ям ротової порожнини та захворюваннями найбільше доказів існує між пародонтозом і діабетом.

Ба більше, пародонтоз та цукровий діабет мають двосторонній зв’язок. За даними досліджень, системне запалення ясен може погіршити здатність організму сигналізувати про інсулін і реагувати на нього.

Тенденцію двостороннього впливу підтвердило й інше дослідження, де з’ясували, що загальні витрати на медичне обслуговування діабетиків, які лікували пародонтоз, зменшилися на 12-14%.

Пневмонія

Якщо велика кількість бактерій із ротової порожнини вдихається й осідає в легенях, це може призвести до бактеріальної аспіраційної пневмонії.

Переважно це явище спостерігалося у тих, хто не може самостійно користуватися ниткою або чистити зуби: госпіталізованих пацієнтів або літніх людей.

У такому разі знизити ризик виникнення пневмонії може профілактичний догляд за зубами: професійне чищення зубів або лікування пародонту — антибіотикотерапія.

Серцево-судинне захворювання

Результати деяких досліджень свідчать, що пародонтальні бактерії з ротової порожнини можуть переміщатися в артерії пацієнтів із судинними захворюваннями, потенційно відіграючи певну роль у розвитку захворювання.

Тож експерти дійшли висновку, що існує значний зв’язок між пародонтитом та серцевим нападом, інсультом, накопиченням нальоту в артеріях та іншими серцево-судинними захворюваннями.

Хоча дослідники не визначили, як саме погане здоров’я ротової порожнини може призвести до погіршення здоров’я серця, кореляцію підтверджують факти.

Наприклад, при запаленні ясен спостерігається вищий рівень запальних білків у крові, які пов’язані поганим здоров’ям серця.

Також дослідження показали, що краща практика гігієни порожнини рота пов’язана зі зниженням рівня серцевих захворювань.

Ускладнення вагітності

Ряд досліджень і оглядів виявили зв’язок між важкими захворюваннями пародонту та недоношеними дітьми з низькою вагою.

Вчені виявили, що ротові бактерії можуть переміщатися до плаценти, потенційно впливаючи на розвиток хоріоамніоніту — серйозної інфекції плаценти та амніотичної рідини, яка може призвести до передчасних пологів або навіть спричинити небезпечні для життя ускладнення.

Крім того, бактерії з рота можуть активувати імунні клітини, які циркулюють у крові, викликаючи запалення в утробі матері, яке може порушити плаценту та тканини плоду.

Тож лікування пародонтозу під час вагітності покращує вагу при народженні та знижує ризик передчасних пологів і смерті плода або новонародженого.

Деменція

Деменція — ще недостатньо вивчена хвороба, і зараз неможливо сказати, що її провокує і як її лікувати. Однак вчені знайшли певний зв’язок між деменцією та здоров’ям ротової порожнини.

Бактерії, які знаходяться в роті, насправді були ідентифіковані в тканинах мозку пацієнтів з хворобою Альцгеймера.

Хоч немає жодних доказів того, що бактерії ротової порожнини можуть викликати хворобу Альцгеймера, дослідження виявили що вони впливають на мозок. Безпосередньо через інфекцію ЦНС та опосередковано, викликаючи хронічне системне запалення, яке досягає мозку.

Інші хвороби та профілактика

Доктор Брей стверджує, що бактерії ротової порожнини також тісно пов’язані з низкою інших захворювань: ревматоїдним артритом і остеопорозом, хворобами нирок і печінки, а також колоректальним раком і раком грудей.

Але необхідні додаткові дослідження, щоб підтвердити всі ці зв’язки. А поки роби те, що у твоїх силах — слідкуй за здоров’ям ротової порожнини.

Для цього дотримуйся порад лікарів щодо догляду за ротовою порожниною: чисть зуби двічі на день і щоденно використовуй зубну нитку.

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