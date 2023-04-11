Здоров'я та краса

Діабет, деменція та хвороби серця: які проблеми провокує поганий догляд за порожниною рота

Вероніка Кононенко, редакторка сайту 11 Квітня 2023, 07:00
бактерії
Фото: Pexels

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