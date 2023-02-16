Ой, болит! Почему беспокоят почки, какие бывают симптомы и методы лечения

Почки — одни из важнейших органов в нашем теле. Среди их важнейших функций — фильтрация крови, очищение организма от токсинов, поддержка гомеостаза и нормализация давления.

Из-за большой нагрузки, неправильного образа жизни, стрессов или хронических болезней, почки могут давать сбой в работе. Важно знать, какие первые признаки заболеваний почек, чтобы уметь вовремя выявить их и не допустить серьезных осложнений.

Почему болят почки

Почки могут отдавать болью и тогда, когда в на самом деле проблема кроется в спине, желудке или поджелудочной. Точно сказать, больные почки или другой орган — может только врач, поэтому обязательно обратись к специалисту, если чувствуешь себя нехорошо.

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Иногда боли в почках могут свидетельствовать о заболевании почек, камнях в них.

Спровоцировать заболевания почек могут как внешние, так и внутренние факторы. Наиболее распространены следующие причины болезни почек:

сильные переохлаждения и резкие перепады температур;

злоупотребление алкогольными напитками;

неправильное питание, в результате которого в органах образуются кальциевые камни;

употребление некоторых лекарственных препаратов;

инфекционные процессы в организме;

резкая потеря веса, снижающая функцию фильтрации;

постоянная усталость, стрессы, недостаток отдыха, снижающие защитные функции организма;

механические повреждения;

интоксикация лекарственными или химическими препаратами;

камни и новообразования, нарушающие отток мочи и приводящие к атрофии паренхимы и росту внутрипочечного давления;

нарушение работы ЖКТ и частые запоры;

генетическая предрасположенность;

кровотечения, гипотензия, ишемия и атеросклероз почек, нарушающих кровообращение в органе;

нарушение обменных процессов;

онкологическое заболевание;

инфекции с выделением гнойного содержимого, в том числе стрептококковая или кишечная инфекции, корь, краснуха, герпес, малярия и грибковые поражения внутренних тканей.

Симптоматика

Основная задача почек — фильтрация крови и очищение организма от токсинов.

Боль в почках, по правде, трудно спутать с другой болью. Есть несколько симптомов, которые указывают на проблемы с почками и нуждаются в немедленном обращении к врачу.

Моча изменила цвет и пенится: это может свидетельствовать о наличии в моче белка, клеток или продуктов метаболизма. Хлопья и осадок: если моча не изменяет цвет, но имеет осадок или так называемые “хлопья” — это могут быть соли, гной или белок в моче, и соответственно — это признаки мочекаменной болезни, пиелонефрита или гломерулонефрита. Боль в пояснице: такие адские приступы боли в пояснице отдают в промежность и возникают волнами. На фоне приступа боли возможна тошнота со рвотой, нарушается отток мочи, в ней появляется кровь. Все это связано с задержкой камня в мочеточнике, из-за чего моча не может оттекать от почки. Частые походы в туалет. Отеки на лице и мешки под глазами. Высокое давление и не снижающаяся температура: повышение давления типично для гломерулонефрита, нефротического синдрома и поражения атеросклерозом почечной артерии, а температура свидетельствует о воспалении. Сухая и бледная кожа, низкий уровень гемоглобина.

Болят почки: что делать

Если ты чувствуешь боль в области почек, или наблюдаешь симптомы, которые мы писали выше — обязательно обратись к врачу!

Самолечение здесь не поможет, а может даже навредить.

Прежде всего обратись к терапевту или своему семейному врачу. Далее он направит тебя к нефрологу или урологу, в зависимости от течения заболевания.

Диагностика заболеваний почек

Врач определит наличие, форму и степень патологии почек с помощью анализов и исследований. Для диагностики заболеваний почек необходимы:

общий анализ мочи и различные пробы;

преднизолоновые испытания;

клининговые методики;

бактериологические и микроскопические исследования мочи;

общий анализ крови;

ультразвуковая диагностика;

рентгенография;

почечные ангио- и артериография;

МРТ и КТ;

доплерометрия с глубоким исследованием почечных сосудов;

ретроградная пиелоуретерография;

сцинтиграфия и радиоизотопный рентген позволяют оценить функциональное состояние органов;

биохимия крови при заболеваниях почек.

Современные методы лечения

Лечение заболеваний почек — длительное, направлено не только на облегчение симптомов, но и на устранение причины болезни.

После подробного осмотра и диагностики врач назначает лечение: оно может быть соединено с препаратами, отварами. Обычно заболевания почек легкой формы лечат:

антибактериальными, противогрибковыми и противовирусными препаратами;

иммуномодуляторами;

анальгетиками, спазмолитиками, болеутоляющими средствами;

специальными препаратами, растворяющими песок и камни;

фитопрепаратами — специальными травяными сборами для чистки мочевыводящих путей;

К современным методам лечения заболевания почек можно также отнести:

экстренный гемодиализ;

перитонеальный диализ;

стентирование;

лапароскопическую резекцию почки;

нефростомию.

Как уже отмечалось, лечение может проводить не только нефролог, но и уролог. А вот как часто и при каких симптомах мужчинам следует ходить к урологу — узнай из другого материала.

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