Ой, болит! Почему беспокоят почки, какие бывают симптомы и методы лечения

Почки — одни из важнейших органов в нашем теле. Среди их важнейших функций — фильтрация крови, очищение организма от токсинов, поддержка гомеостаза и нормализация давления.
Из-за большой нагрузки, неправильного образа жизни, стрессов или хронических болезней, почки могут давать сбой в работе. Важно знать, какие первые признаки заболеваний почек, чтобы уметь вовремя выявить их и не допустить серьезных осложнений.
Почки могут отдавать болью и тогда, когда в на самом деле проблема кроется в спине, желудке или поджелудочной. Точно сказать, больные почки или другой орган — может только врач, поэтому обязательно обратись к специалисту, если чувствуешь себя нехорошо.
Иногда боли в почках могут свидетельствовать о заболевании почек, камнях в них.
Иногда боли в почках могут свидетельствовать о заболевании почек, камнях в них.
Спровоцировать заболевания почек могут как внешние, так и внутренние факторы. Наиболее распространены следующие причины болезни почек:
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Основная задача почек — фильтрация крови и очищение организма от токсинов.
Боль в почках, по правде, трудно спутать с другой болью. Есть несколько симптомов, которые указывают на проблемы с почками и нуждаются в немедленном обращении к врачу.
Если ты чувствуешь боль в области почек, или наблюдаешь симптомы, которые мы писали выше — обязательно обратись к врачу!
Самолечение здесь не поможет, а может даже навредить.
Самолечение здесь не поможет, а может даже навредить.
Прежде всего обратись к терапевту или своему семейному врачу. Далее он направит тебя к нефрологу или урологу, в зависимости от течения заболевания.
Врач определит наличие, форму и степень патологии почек с помощью анализов и исследований. Для диагностики заболеваний почек необходимы:
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Лечение заболеваний почек — длительное, направлено не только на облегчение симптомов, но и на устранение причины болезни.
После подробного осмотра и диагностики врач назначает лечение: оно может быть соединено с препаратами, отварами. Обычно заболевания почек легкой формы лечат:
К современным методам лечения заболевания почек можно также отнести:
Как уже отмечалось, лечение может проводить не только нефролог, но и уролог. А вот как часто и при каких симптомах мужчинам следует ходить к урологу — узнай из другого материала.
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