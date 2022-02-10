“Как часто и при каких симптомах мне нужно обращаться к урологу?”

Врач-уролог, хирург
— Всем своим пациентам я говорю: нужно привыкать к ежегодному чекапу. Так, когда вы находитесь за границей и у вас есть страховка, никто ее не продлит, пока вы не пройдете этот осмотр.
Государство таким образом “ловит двух зайцев” — поддерживает здоровье своего пациента и экономит средства на лечение людей с запущенными формами недугов.
Нужно поступать так же. Если у вас есть автомобиль, то несколько раз в год вы заезжаете на СТО. Сделайте то же самое для себя. В современных клиниках существует возможность пройти чекап за несколько дней и получить на руки всю информации о своем здоровье.
То есть каждому мужчине нужно понять, что мы тоже в каком-то смысле механизм и с течением времени у нас могут появляться проблемы.
Не следует гордиться тем, что вы ни разу не были у врача: “У меня даже амбулаторной карты нет”. Ведь как только попадаете на медосмотр, сразу все скрытые болезни начинают обнаруживать.
Не следует гордиться тем, что вы ни разу не были у врача: “У меня даже амбулаторной карты нет”. Ведь как только попадаете на медосмотр, сразу все скрытые болезни начинают обнаруживать.
Хотя отмечу, что в последние пять лет эта статистика очень изменилась. Если раньше прийти на осмотр врача-уролога своих партнеров побуждали женщины, то сейчас мужчины стали лучше заботиться о своем здоровье и сами обращаются к специалистам.
Мне кажется, что это связано с возможностью доступа к разнообразной информации, позволяющей людям больше узнать о болезнях, которые могут их настигнуть.
Об этом нашим коллегам Факты.Здоровье во время прямой трансляции рассказал врач-уролог Сейдали Халилов.
Кроме того, если в моче есть соли, необходимо сдать анализ на транспорт солей.
Поскольку появление солей — это признак мочевого диатеза, который приводит к мочекаменной болезни. А она, в свою очередь, протекает на фоне патологии щитовидной железы.
Поскольку появление солей — это признак мочевого диатеза, который приводит к мочекаменной болезни. А она, в свою очередь, протекает на фоне патологии щитовидной железы.
Чтобы решить эту проблему, необходимо сначала:
В зависимости от состава этого анализа, он расскажет, какой диеты придерживаться, определится с частотой УЗИ в будущем и назначит (при необходимости) санаторно-курортное лечение.
Также рекомендую обратиться к эндокринологу. После его консультации, а именно определения вида патологии щитовидной железы и соблюдения рекомендаций врача-уролога, шанс на возникновение камней в почках значительно уменьшится.
— Несоблюдение гигиенических требований может привести к воспалению крайней плоти и развитию баланопостита (воспаление кожи головки полового органа).
Это заболевание может возникнуть у мужчин, которые не удаляют волосы из паховой области и наружных половых органов. Поскольку из-за этого они могут не заметить негативных процессов в зоне мошонки.
Поэтому в качестве правил гигиены своим пациентам я рекомендую удалять волосы в зоне паха, чтобы иметь возможность провести самообследование. То есть визуально видеть, все ли в норме с половыми органами.
Относительно того, можно ли использовать для этого лазерную эпиляцию, четких противопоказаний, опирающихся на статистику, я не находил.
Несмотря на это, большинство моих пациентов пользуются традиционными методами удаления волос в этих местах на теле.