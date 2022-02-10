“Как часто и при каких симптомах мне нужно обращаться к урологу?”

— Всем своим пациентам я говорю: нужно привыкать к ежегодному чекапу. Так, когда вы находитесь за границей и у вас есть страховка, никто ее не продлит, пока вы не пройдете этот осмотр.

Государство таким образом “ловит двух зайцев” — поддерживает здоровье своего пациента и экономит средства на лечение людей с запущенными формами недугов.

Нужно поступать так же. Если у вас есть автомобиль, то несколько раз в год вы заезжаете на СТО. Сделайте то же самое для себя. В современных клиниках существует возможность пройти чекап за несколько дней и получить на руки всю информации о своем здоровье.

То есть каждому мужчине нужно понять, что мы тоже в каком-то смысле механизм и с течением времени у нас могут появляться проблемы.

Не следует гордиться тем, что вы ни разу не были у врача: “У меня даже амбулаторной карты нет”. Ведь как только попадаете на медосмотр, сразу все скрытые болезни начинают обнаруживать.

Хотя отмечу, что в последние пять лет эта статистика очень изменилась. Если раньше прийти на осмотр врача-уролога своих партнеров побуждали женщины, то сейчас мужчины стали лучше заботиться о своем здоровье и сами обращаются к специалистам.

Мне кажется, что это связано с возможностью доступа к разнообразной информации, позволяющей людям больше узнать о болезнях, которые могут их настигнуть.

Об этом нашим коллегам Факты.Здоровье во время прямой трансляции рассказал врач-уролог Сейдали Халилов.

При каких симптомах следует немедленно обращаться к врачу?

Возникновение крови в моче. В этом случае консультация уролога требуется однозначно;

острые воспалительные процессы органов мошонки. То есть их визуальное изменение;

повышение температуры тела до 39 °C, что сопровождается болезненным мочеиспусканием и болью в почках.

Кроме того, если в моче есть соли, необходимо сдать анализ на транспорт солей.

Поскольку появление солей — это признак мочевого диатеза, который приводит к мочекаменной болезни. А она, в свою очередь, протекает на фоне патологии щитовидной железы.

Чтобы решить эту проблему, необходимо сначала:

обратиться к урологу и сдать анализ на транспорт солей в моче;

сделать ультразвуковую диагностику (УЗИ) мочевого пузыря. С полученными результатами прийти на повторный прием к врачу.

В зависимости от состава этого анализа, он расскажет, какой диеты придерживаться, определится с частотой УЗИ в будущем и назначит (при необходимости) санаторно-курортное лечение.

Также рекомендую обратиться к эндокринологу. После его консультации, а именно определения вида патологии щитовидной железы и соблюдения рекомендаций врача-уролога, шанс на возникновение камней в почках значительно уменьшится.

Чем грозит несоблюдение правила гигиены у мужчин?

— Несоблюдение гигиенических требований может привести к воспалению крайней плоти и развитию баланопостита (воспаление кожи головки полового органа).

Это заболевание может возникнуть у мужчин, которые не удаляют волосы из паховой области и наружных половых органов. Поскольку из-за этого они могут не заметить негативных процессов в зоне мошонки.

Поэтому в качестве правил гигиены своим пациентам я рекомендую удалять волосы в зоне паха, чтобы иметь возможность провести самообследование. То есть визуально видеть, все ли в норме с половыми органами.

Относительно того, можно ли использовать для этого лазерную эпиляцию, четких противопоказаний, опирающихся на статистику, я не находил.

Несмотря на это, большинство моих пациентов пользуются традиционными методами удаления волос в этих местах на теле.