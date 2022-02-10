Советы

“Как часто и при каких симптомах мне нужно обращаться к урологу?”

Отвечает
Сейдалі Халілов
Сейдали Халилов

Врач-уролог, хирург

Нина Гербич, редактор сайту 10 февраля 2022, 13:10
Когда нужно обращаться к урологу: советы врача
Фото: Pexels

Советы

“Как часто и при каких симптомах мне нужно обращаться к урологу?”
Отвечает
Сейдалі Халілов
Сейдали Халилов
Врач-уролог, хирург

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