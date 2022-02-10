“Як часто і за яких симптомів мені потрібно звертатися до уролога?”

— Усім своїм пацієнтам я кажу: потрібно звикати до щорічного чекапу. Так, коли ви перебуваєте за кордоном і у вас є страховка, ніхто її не продовжить, доки ви не пройдете цей огляд.

Держава у такий спосіб “ловить двох зайців” — підтримує здоров’я свого пацієнта і заощаджує кошти на лікування людей із запущеними формами недуг.

Потрібно діяти так само. Якщо у вас є автомобіль, то кілька разів на рік ви заїжджаєте на СТО. Зробіть те саме для себе. У сучасних клініках існує можливість пройти чекап за кілька днів і отримати на руки купу інформації про своє здоров’я.

Тобто кожному чоловікові потрібно усвідомити, що ми також у якомусь сенсі механізм і з плином часу у нас можуть з’явитися проблеми.

Не слід пишатися тим, що ви жодного разу не були у лікаря: “У мене навіть амбулаторної карти немає”. Адже щойно потрапляєте на медогляд, то одразу всі приховані хвороби починають виявляти.

Хоча зазначу, що за останні п’ять років ця статистика дуже змінилася. Якщо раніше прийти на огляд до лікаря-уролога своїх партнерів спонукали жінки, то нині чоловіки почали краще дбати про своє здоров’я і самі звертаються до фахівців.

Мені здається, що це пов’язано з теперішньою можливістю людей користуватися різноманітною інформацією та дізнаватися більше про хвороби, які можуть їх спіткати.

Про це нашим колегам Факти.Здоров’я під час прямої трансляції розповів лікар-уролог Сейдалі Халілов.

За яких симптомів слід негайно звертатися до лікаря?

Виявлення крові у сечі. У цьому разі консультація уролога потрібна однозначно;

гострі запальні процеси органів мошонки. Тобто їх візуальна зміна;

підвищення температури тіла до 39 °C, що супроводжується болісним сечовипусканням та болем у нирках.

Крім того, якщо в сечі є солі, необхідно зробити аналіз на транспорт солей.

Оскільки поява солей — це ознака сечового діатезу, який призводить до сечокам’яної хвороби. А вона, своєю чергою, протікає на тлі патології щитоподібної залози.

Тож для того щоб розв’язати цю проблему, необхідно спершу:

звернутися до уролога та здати аналіз на транспорт солей у сечі;

зробити ультразвукову діагностику (УЗД) сечового міхура. З отриманими результатами прийти на повторну консультацію до лікаря.

Залежно від складу цього аналізу, він розповість, якої дієти дотримуватись, визначиться з частотою виконання УЗД у майбутньому та призначить (за потреби) санаторно-курортне лікування.

Також рекомендую звернутися до ендокринолога. Після його консультації, а саме визначення виду патології щитоподібної залози й дотримання рекомендацій лікаря-уролога, шанс на виникнення каменів у нирках значно зменшиться.

Чим загрожує недотримання правила гігієни у чоловіків?

— Недотримання гігієнічних вимог може призвести до запалення крайньої плоті та розвитку баланопоститу (запалення шкіри головки статевого органу).

Це захворювання може спіткати чоловіків, які не видаляють волосся з пахової області та зовнішніх статевих органів. Адже вони можуть не помітити негативних процесів у зоні мошонки.

Тому з правил гігієни своїм пацієнтам я рекомендую видаляти волосся у зоні паху, щоб мати змогу провести самообстеження. Тобто візуально бачити, чи все в нормі зі статевими органами.

Щодо того, чи можна використовувати для цього лазерну епіляцію, чітких протипоказань, які б опиралися на статистику, я не знаходив.

Попри це скажу, що більшість моїх пацієнтів користуються традиційними методами видалення волосся у цих місцях на тілі.