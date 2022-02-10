Поради

“Як часто і за яких симптомів мені потрібно звертатися до уролога?”

Відповідає
Сейдалі Халілов
Сейдалі Халілов

Лікар-уролог, хірург

Ніна Гербич, редакторка сайту 10 Лютого 2022, 13:10
“Як часто і за яких симптомів мені потрібно звертатися до уролога?”
Фото: Pexels

Поради

“Як часто і за яких симптомів мені потрібно звертатися до уролога?”
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Сейдалі Халілов
Сейдалі Халілов
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