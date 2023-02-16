Ой, болить! Чому непокоять нирки, які бувають симптоми та методи лікування

Нирки — одні із найважливіших органів в нашому тілі. На функції нирок припадає фільтрація крові, очищення організму від токсинів, підтримка гомеостазу та нормалізація тиску.

Через велике навантаження, неправильний спосіб життя, стреси чи хронічні хвороби, нирки можуть давати збій у роботі. Важливо знати, які перші ознаки захворювань нирок, щоб вміти вчасно їх виявити та не допустити серйозних ускладнень.

Чому болять нирки

Нирки можуть віддавати болем і тоді, коли насправді проблема криється у спині, шлунку чи підшлунковій. Точно сказати, хворі нирки чи інший орган — може лише лікар, тож обов’язково звернися до фахівця, якщо почуваєшся недобре.

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Інколи біль у нирках може свідчити про захворювання нирок, камені в них.

Спровокувати захворювання нирок можуть як зовнішні, так і внутрішні чинники. Найбільш поширеними є такі причини хвороби нирок:

сильні переохолодження та різкі перепади температур;

зловживання алкогольними напоями;

неправильне харчування, в результаті якого в органах утворюються кальцієві камені;

вживання деяких лікарських препаратів;

інфекційні процеси в організмі;

різка втрата ваги, яка знижує функцію фільтрації;

постійна втома, стреси, нестача відпочинку, що знижують захисні функції організму;

механічні пошкодження;

інтоксикація лікарськими чи хімічними препаратами;

камені та новоутворення, що порушують відтік сечі та призводять до атрофії паренхіми та зростання внутрішньониркового тиску;

порушення роботи ШКТ та часті запори;

генетична схильність;

кровотечі, гіпотензія, ішемія та атеросклероз нирок, що порушують кровообіг в органі;

порушення обмінних процесів;

онкологічне захворювання;

інфекції з виділенням гнійного вмісту, зокрема стрептококова чи кишкова інфекції, кір, краснуха, герпес, малярія та грибкові ураження внутрішніх тканин.

Симптоматика

Основне завдання нирок — фільтрація крові та очищення організму від токсинів.

Біль у нирках насправді важко сплутати з іншим болем. Є кілька симптомів, які вказують на проблеми з нирками та потребують негайного звернення до лікаря.

Сеча змінила колір та піниться: це може свідчити про наявність в сечі білка, клітин чи продуктів метаболізму. Пластівці та осад: якщо сеча не змінює колір, але має осад чи так звані “пластівці” — це можуть бути солі, гній чи білок у сечі, і відповідно — це ознаки сечокам’яної хвороби, пієлонефриту чи гломерулонефриту. Біль у попереку: такі пекельні напади болю в попереку віддають в промежину та виникають хвилями. На тлі нападу болю можлива нудота з блювотою, порушується відтік сечі, у ній з’являється кров. Все це пов’язано із застряганням каменю в сечоводі, через що сеча не може відтікати від нирки. Часті походи в туалет. Набряки на обличчі та “мішки” під очима. Високий тиск та температура, які не знижуються: підвищення тиску типове для гломерулонефриту, нефротичного синдрому та ураження атеросклерозом ниркової артерії, а температура свідчить про запалення. Суха та бліда шкіра, низький рівень гемоглобіну.

Болять нирки: що робити

Якщо ти відчуваєш біль в області нирок, або спостерігаєш симптоми, які ми писали вище — обов’язково звернись до лікаря!

Самолікування тут не допоможе, а може навіть й нашкодити.

Перш за все звернися до терапевта або свого сімейного лікаря. Далі він направить тебе до нефролога або уролога, залежно від перебігу захворювання.

Діагностика захворювань нирок

Лікар визначить наявність, форму та ступінь патології нирок за допомогою аналізів та досліджень. Для діагностики захворювань нирок потрібні:

загальний аналіз сечі та різні проби;

преднізолонові випробування;

клінінгові методики;

бактеріологічні та мікроскопічні дослідження сечі;

загальний аналіз крові;

ультразвукова діагностика;

рентгенографія;

ниркові ангіо- та артеріографія;

МРТ та КТ;

доплерометрія з глибоким дослідженням ниркових судин;

ретроградна пієлоуретерографія;

сцинтиграфія та радіоізотопний рентген — дозволяють оцінити функціональний стан органів;

біохімія крові при захворюваннях нирок.

Сучасні методи лікування

Лікування захворювань нирок — довге, воно направлене не лише на полегшення симптомів, а й на усунення причини хвороби.

Після детального огляду та діагностики лікар назначає лікування: воно може бути поєднаним із препаратами, відварами. Зазвичай захворювання нирок легкої форми лікують:

антибактеріальними, протигрибковими та противірусними препаратами;

імуномодуляторами;

анальгетиками, спазмолітиками, болезаспокійливими засобами;

спеціальними препаратами, що розчиняють пісок та каміння;

фітопрепаратами — спеціальними трав’яними зборами для чищення сечовивідних шляхів;

До сучасних методів лікування захворювання нирок також можна віднести:

екстрений гемодіаліз;

перитонеальний діаліз;

стентування;

лапароскопічну резекцію нирки;

нефростомію.

Як уже зазначалося, лікування може проводити не лише нефролог, а й уролог. А от як часто та за яких симптомів чоловікам варто ходити до уролога — дізнайся з іншого матеріалу.

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