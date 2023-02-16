Здоров'я та краса

Ой, болить! Чому непокоять нирки, які бувають симптоми та методи лікування

Вікторія Мельник, редакторка сайту 16 Лютого 2023, 23:00
Болять нирки що робити
Фото: Pexels

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