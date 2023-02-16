Ой, болить! Чому непокоять нирки, які бувають симптоми та методи лікування

Нирки — одні із найважливіших органів в нашому тілі. На функції нирок припадає фільтрація крові, очищення організму від токсинів, підтримка гомеостазу та нормалізація тиску.
Через велике навантаження, неправильний спосіб життя, стреси чи хронічні хвороби, нирки можуть давати збій у роботі. Важливо знати, які перші ознаки захворювань нирок, щоб вміти вчасно їх виявити та не допустити серйозних ускладнень.
Нирки можуть віддавати болем і тоді, коли насправді проблема криється у спині, шлунку чи підшлунковій. Точно сказати, хворі нирки чи інший орган — може лише лікар, тож обов’язково звернися до фахівця, якщо почуваєшся недобре.
Інколи біль у нирках може свідчити про захворювання нирок, камені в них.
Інколи біль у нирках може свідчити про захворювання нирок, камені в них.
Спровокувати захворювання нирок можуть як зовнішні, так і внутрішні чинники. Найбільш поширеними є такі причини хвороби нирок:
Unsplash
Основне завдання нирок — фільтрація крові та очищення організму від токсинів.
Біль у нирках насправді важко сплутати з іншим болем. Є кілька симптомів, які вказують на проблеми з нирками та потребують негайного звернення до лікаря.
Якщо ти відчуваєш біль в області нирок, або спостерігаєш симптоми, які ми писали вище — обов’язково звернись до лікаря!
Самолікування тут не допоможе, а може навіть й нашкодити.
Самолікування тут не допоможе, а може навіть й нашкодити.
Перш за все звернися до терапевта або свого сімейного лікаря. Далі він направить тебе до нефролога або уролога, залежно від перебігу захворювання.
Лікар визначить наявність, форму та ступінь патології нирок за допомогою аналізів та досліджень. Для діагностики захворювань нирок потрібні:
Pexels
Лікування захворювань нирок — довге, воно направлене не лише на полегшення симптомів, а й на усунення причини хвороби.
Після детального огляду та діагностики лікар назначає лікування: воно може бути поєднаним із препаратами, відварами. Зазвичай захворювання нирок легкої форми лікують:
До сучасних методів лікування захворювання нирок також можна віднести:
Як уже зазначалося, лікування може проводити не лише нефролог, а й уролог. А от як часто та за яких симптомів чоловікам варто ходити до уролога — дізнайся з іншого матеріалу.
Підписуйся на наш Telegram та стеж за останніми новинами!