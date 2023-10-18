17 октября состоялся масштабный чемпионат среди nail-мастеров сети Bunny nails. В чемпионате приняли участие 72 участницы.

Здесь нет места для конкуренции, но есть поддержка, нетворкинг, хорошее настроение и классная атмосфера. Восемь часов яростного состязания, много переживаний и эмоций — все это почувствовали конкурсантки и организаторы.

Bunny nails — сеть студий маникюра, успешно развивающаяся в двух странах и трех городах. В сети не только предоставляют бьюти-услуги, но и учат в Bunny academy.

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Главные принципы работы — легкость и доступность, ведь клиент может записаться в любой момент, прийти туда, где ему будет удобно, быстро и качественно с услугой в четыре-шесть рук одновременно сделать все процедуры.

— Чувствовали большое волнение, сильно переживали утром, ведь чемпионат содержит очень много элементов, четыре-пять зон, где привлечено по 30-40 человек одновременно, было страшно, что процесс пойдет не так.

Но когда запустились, то почувствовали невероятную радость, хотелось заплакать от счастья, потому что мы мечтали об этом чемпионате четыре года, — рассказывают основатели Bunny nails Антонина и Алексей Кроливец.

В зале чувствовалось напряжение и приятное волнение каждой участницы. Но, несмотря на это, девушки много общались, обменивались опытом, шутили и переживали одна за другую.

Новый формат nail-чемпионата в сети Bunny nails. Подробности мероприятия и эмоции участников / 2 Фотографии

— Главная идея этого чемпионата — показать, сколько возможностей для развития имеет профессия nail-мастера, что здесь можно ежедневно расти и двигаться вперед, что большой командой можно делать такие масштабные проекты.

Основой этих проектов и сферы в целом — мастера. Это было наше пилотное мероприятие, мы его специально сделали закрытым, но в следующем году хотим организовать открытый чемпионат и пригласить конкурсантов с рынка всей Украины, — комментируют Антонина и Алексей.

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