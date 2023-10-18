Новий формат nail-чемпіонату в мережі Bunny nails. Подробиці заходу та емоції учасниць

17 жовтня відбувся масштабний чемпіонат серед nail-майстрів мережі Bunny nails. У чемпіонаті взяли участь 72 учасниці.
Тут немає місця для конкуренції, але є підтримка, нетворкінг, гарний настрій та класна атмосфера. Вісім годин шаленого змагання, багато переживань та емоцій — все це відчули конкурсантки та організатори.
Bunny nails — мережа студій манікюру, що успішно розвивається у двох країнах та трьох містах. У мережі не лише надають б’юті-послуги, а й навчають у Bunny academy.
Головні принципи роботи — легкість та доступність, адже клієнт може записатись у будь-який момент, прийти туди, де йому буде зручно, швидко та якісно з послугою у чотири-шість рук одночасно зробити всі процедури.
— Відчували велике хвилювання, сильно переживали вранці, адже чемпіонат містить дуже багато елементів, чотири-пʼять зон, де залучено по 30-40 людей одночасно, було страшно, що якийсь процес піде не так.
Але коли запустилися, то відчули неймовірну радість, хотілося заплакати від щастя, тому що ми мріяли про цей чемпіонат чотири роки, — розповідають засновники Bunny nails Антоніна та Олексій Кроливець.
Але коли запустилися, то відчули неймовірну радість, хотілося заплакати від щастя, тому що ми мріяли про цей чемпіонат чотири роки, — розповідають засновники Bunny nails Антоніна та Олексій Кроливець.
У залі відчувалося напруження та приємне хвилювання кожної учасниці. Та попри це, дівчата багато спілкувалися, обмінювалися досвідом, жартували та переживали одна за одну.
— Головна ідея цього чемпіонату — показати, скільки можливостей для розвитку має професія nail-майстра, що тут можна щодня зростати та рухатися вперед, що великою командою можна робити такі масштабні проекти.
Основою цих проектів та сфери загалом є майстри. Це був наш пілотний захід, ми його навмисно зробили закритим, але у наступному році хочемо організувати відкритий чемпіонат та запросити конкурсантів з ринку усієї України, — коментують Антоніна та Олексій.
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