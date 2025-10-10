Манікюр на Хелловін 2025: від мінімалізму до зображення героїв улюблених фільмів

Гелловін є улюбленим святом деяких людей, вони готуються до нього зарання, придумують образ та грим. А завершальним штрихом може бути манікюр на Хелловін 2025.

Навіть, якщо ти не святкуєш повноцінно, дизайн манікюру хоч трішки занурить тебе в цю атмосферу.

Хоч більшість вважає це свято похмурим, манікюр може мати яскраві кольори. Ми зібрали для тебе ідеї манікюру на Хелловін 2025.

Ідеї манікюру на Хелловін 2025

Манікюр на Хелловін у помаранчевих відтінках

Помаранчевий — однозначно колір цього дня. Зокрема, це через те, що символом свята є гарбузи, точніше — Джека Гарбузова Голова. Традиційно з гарбузів вирізають різні обличчя та ставлять всередину свічку чи ліхтарик.

Фото: rosi.nailedit; nails.by.madi.17; hellomaniology; paintstpetefl / Instagram

Манікюр з улюбленими героями

Часто на вечірки наряджаються в образи героїв з фільмів жахів. Також влаштовують фестивалі з перегляду фільмів цього жанру. Тому для дизайну манікюру теж можна використати мотиви фільмів.

Фото: gocaranzanails; theeclawmasheen / Instagram

“Кривавий” манікюр на Хелловін

Хелловін асоціюється з фільмами жахів, а отже — з пролитою кров’ю. Тому можна зробити “кривавий” манікюр як завершальний елемент образу.

Фото: jackiegiardina; nails_by_farkofy; thepolishedbotanist / Instagram

Мінімалістичний манікюр на Хелловін

Якщо ти не хочеш малювати героїв фільмів жахів або робити занадто яскравий манікюр, ти можеш обрати мінімалістичний стиль.

Фото: thepolishedbotanist; m._nails_martastasik; jessicajrhoades; leahnicole.nails / Instagram

Манікюр на Хелловін у чорних відтінках

Другим головним кольором свята є чорний, тому його найчастіше можна побачити серед ідей для манікюру на це свято.

Фото: hellboundvault; deco.beauty / Instagram

Манікюр на Хелловін: інші цікаві варіанти

Головне фото: toofastclothing та deco.beauty / Instagram

