Денежный маникюр на ноябрь 2025 года: ногти, которые принесут денежную удачу

В мире бьюти-трендов денежный маникюр набирает популярность как способ не только украсить ногти, но и привлечь финансовую удачу. Концепция основана на фэн-шуй и астрологии: определенные цвета символизируют процветание, рост и энергию богатства.

В ноябре 2025 года, под влиянием сезона Скорпиона (до 21 ноября) и Стрельца (с 22 ноября), акцент будет делаться на глубоких, насыщенных тонах, сочетающихся с осенними трендами.

Денежный маникюр на ноябрь 2025: что в тренде

Эксперты предлагают выбирать резонирующие оттенки с личной аурой, чтобы усилить эффект. Тренды 2025 года, по данным Vogue и NewBeauty, включают металлические финиши, нейтральные базы с акцентами и омбре-эффекты.

Денежный маникюр не только моден, но и психологически мотивирует: зеленый напоминает о долларах, золотой – о драгоценностях. В ноябре, с приближением зимы, следует избегать ярких неонов, предпочитая теплые, землистые тона для гармонии с природой.

Денежный маникюр на ноябрь: идеи ногтей

Зеленый эмэрелд с золотым глитером. Классический зеленый — цвет роста. Нанеси эмерелдовый лак на все ногти, добавь золотые блестки на акцентных пальцах для эффекта золотой жилы.

Красный бордо с металлическим акцентом. Красный притягивает энергию успеха. Бордовый оттенок на базе с серебряным или золотым хромом на кончиках.



Фиолетовый омбре с золотыми вставками. Фиолетовый символизирует духовное богатство, актуальное для Стрельца. Переход от лавандового к глубокому пурпуру, с золотыми фольгами — для креативного вида.



Зеленый нюд с золотыми элементами. Зеленый нюд как база с золотым металлическим покрытием и зелеными акцентами. Тихий люкс для повседневного привлечения удачи.



Синий кобальт с жемчужными вставками. Глубокий синий — цвет стабильности за фэн-шуй. Кобальтовый глянец с жемчужными деталями для эффекта морского клада.



