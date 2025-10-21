Грошовий манікюр на листопад 2025: нігті, що принесуть грошову удачу

У світі б’юті-трендів грошовий манікюр набирає популярності як спосіб не лише прикрасити нігті, але й привабити фінансову удачу. Концепція базується на фен-шуй та астрології: певні кольори символізують процвітання, зростання та енергію багатства.

У листопаді 2025 року, під впливом сезону Скорпіона (до 21 листопада) та Стрільця (з 22 листопада), акцент робитиметься на глибоких, насичених тонах, що поєднуються з осінніми трендами.

Читай в матеріалі перелік ідей грошового манікюру на листопад 2025 року.

Грошовий манікюр на листопад 2025: що в тренді

Експерти пропонують обирати відтінки, що резонують з особистою аурою, аби посилити ефект. Тренди 2025 року, за даними Vogue та NewBeauty, включають металеві фініші, нейтральні бази з акцентами та омбре-ефекти.

Грошовий манікюр не тільки модний, але й психологічно мотивує: зелений нагадує про долари, золотий — про коштовності. У листопаді, з наближенням зими, варто уникати яскравих неонів, віддаючи перевагу теплим, землистим тонам для гармонії з природою.

Грошовий манікюр на листопад: ідеї нігтів

Зелений емерелд з золотим глітером. Класичний зелений — колір зростання. Нанеси емерелдовий лак на всі нігті, додай золоті блискітки на акцентних пальцях для ефекту золотої жили.



Червоний бордо з металевим акцентом. Червоний притягує енергію успіху. Бордовий відтінок на базі, зі срібним або золотим хромом на кінчиках



Фіолетовий омбре з золотими вставками. Фіолетовий символізує духовне багатство, актуальний для Стрільця. Перехід від лавандового до глибокого пурпуру, з золотими фольгами – для креативного вигляду.



Зелений нюд з золотими елементами. Зелений нюд як база, з золотим металевим покриттям і зеленими акцентами. Тихий люкс для повсякденного залучення удачі.



Синій кобальт з перлинними вставками. Глибокий синій — колір стабільності за фен-шуй. Кобальтовий глянс з перлинними деталями для ефекту морського скарбу.



Фото: Pinterest.

