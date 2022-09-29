Вспышка дифтерии во Львовской области: что нужно знать об этой болезни и как уберечь себя и детей

Во Львовской области зафиксирована вспышка дифтерии. В одном из детских домов-интернатов, где на содержании находятся люди с инвалидностью с детства, заболевание обнаружили сразу у нескольких воспитанников.
Об этом сообщает главный государственный санитарный врач Игорь Кузин. Читай, что известно об эпидемиологической ситуации во Львовской области, что такое дифтерия и как обезопасить себя и детей.
Во время проведения планового профилактического обследования в заведении-интернате выявили семь случаев заболевания дифтерией. Всех пациентов госпитализировали во Львовскую областную инфекционную клиническую больницу.
— Хочу отметить эффективную работу Львовского областного центра контроля и профилактики болезней Минздрава Украины — его специалисты уже отобрали материал для бактериологического обследования у 165 контактных лиц, провели эпидемиологическое расследование, — отмечает Кузин.
Сразу было экстренно вакцинировано более 100 детей и взрослых этого учреждения для предотвращения дальнейшего распространения инфекции.
Главный врач заверил, что во Львовской области есть достаточное количество дифтерийного анатоксина, который могут применять для лечения этой болезни.
Дифтерия — опасное инфекционное заболевание. Оно преимущественно характеризуется местным воспалением слизистых ротоглотки, дыхательных путей и явлениями общей интоксикации, — объясняет Кузин.
Дифтерия — опасное инфекционное заболевание. Оно преимущественно характеризуется местным воспалением слизистых ротоглотки, дыхательных путей и явлениями общей интоксикации, — объясняет Кузин.
Характерным симптомом этой болезни является образование в горле пленок, которые могут затруднять дыхание.
Дифтерия чревата поражением сердечно-сосудистой и нервной систем, а также почек. В 20% случаев может иметь летальные исходы.
Вакцинация — единственный способ защиты от дифтерии. Согласно Национальному календарю профилактических прививок, прививку проводят в 2, 4, 6, 18 месяцев, 6 и 16 лет.
После этого вакцинироваться нужно каждые десять лет: в 26, 36, 46 лет и т.д. Также могут проводить экстренную иммунизацию, если в окружении человека есть случай заболевания.
Получить дополнительную дозу вакцинации должны все контактные лица, которые:
Кузин призывает родителей проверить свой вакцинальный статус и детей. В случае пропуска плановой прививки следует обратиться к своему семейному врачу или в ближайшее медучреждение первичной медицинской помощи.
Прививки против дифтерии проводятся бесплатно.
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