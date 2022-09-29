Вспышка дифтерии во Львовской области: что нужно знать об этой болезни и как уберечь себя и детей

Во Львовской области зафиксирована вспышка дифтерии. В одном из детских домов-интернатов, где на содержании находятся люди с инвалидностью с детства, заболевание обнаружили сразу у нескольких воспитанников.

Об этом сообщает главный государственный санитарный врач Игорь Кузин. Читай, что известно об эпидемиологической ситуации во Львовской области, что такое дифтерия и как обезопасить себя и детей.

Вспышка дифтерии во Львовской области

Во время проведения планового профилактического обследования в заведении-интернате выявили семь случаев заболевания дифтерией. Всех пациентов госпитализировали во Львовскую областную инфекционную клиническую больницу.

Сейчас также смотрят

— Хочу отметить эффективную работу Львовского областного центра контроля и профилактики болезней Минздрава Украины — его специалисты уже отобрали материал для бактериологического обследования у 165 контактных лиц, провели эпидемиологическое расследование, — отмечает Кузин.

Сразу было экстренно вакцинировано более 100 детей и взрослых этого учреждения для предотвращения дальнейшего распространения инфекции.

Главный врач заверил, что во Львовской области есть достаточное количество дифтерийного анатоксина, который могут применять для лечения этой болезни.

Что такое дифтерия

Дифтерия — опасное инфекционное заболевание. Оно преимущественно характеризуется местным воспалением слизистых ротоглотки, дыхательных путей и явлениями общей интоксикации, — объясняет Кузин.

Характерным симптомом этой болезни является образование в горле пленок, которые могут затруднять дыхание.

Дифтерия чревата поражением сердечно-сосудистой и нервной систем, а также почек. В 20% случаев может иметь летальные исходы.

Как защитить себя от дифтерии

Вакцинация — единственный способ защиты от дифтерии. Согласно Национальному календарю профилактических прививок, прививку проводят в 2, 4, 6, 18 месяцев, 6 и 16 лет.

После этого вакцинироваться нужно каждые десять лет: в 26, 36, 46 лет и т.д. Также могут проводить экстренную иммунизацию, если в окружении человека есть случай заболевания.

Получить дополнительную дозу вакцинации должны все контактные лица, которые:

раньше не болели дифтерией;

не имеют прививок от дифтерии вообще или прошли неполный курс;

планово прививались больше года назад.

Кузин призывает родителей проверить свой вакцинальный статус и детей. В случае пропуска плановой прививки следует обратиться к своему семейному врачу или в ближайшее медучреждение первичной медицинской помощи.

Прививки против дифтерии проводятся бесплатно.

Боевые действия способствуют распространению инфекций среди населения. Читай, какие болезни угрожают украинцам из-за войны.

А еще у Вікон есть свой Telegram-канал. Подписывайся, чтобы не пропустить самое интересное!