Спалах дифтерії у Львівській області: що потрібно знати про цю хворобу та як вберегти себе та дітей

У Львівській області зафіксовано спалах дифтерії. В одному з дитячих будинків-інтернатів, де на утриманні перебувають люди з інвалідністю з дитинства, захворювання виявили одразу в кількох вихованців.

Про це повідомляє головний державний санітарний лікар Ігор Кузін. Читай, що відомо про епідеміологічну ситуацію на Львівщині, що таке дифтерія та як убезпечити себе та дітей.

Спалах дифтерії у Львівській області

Під час проведення планового профілактичного обстеження в закладі-інтернаті виявили сім випадків захворювання на дифтерію. Усіх пацієнтів ушпиталили до Львівської обласної інфекційної клінічної лікарні.

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— Хочу відзначити ефективну роботу Львівського обласного центру контролю та профілактики хвороб МОЗ України — його спеціалісти вже відібрали матеріал для бактеріологічного обстеження у 165 контактних осіб, провели епідеміологічне розслідування, — зазначає Кузін.

Одразу було екстрено вакциновано понад 100 дітей та дорослих цього закладу для недопущення подальшого поширення інфекції.

Головний лікар запевнив, що Львівська область має достатню кількість дифтерійного анатоксину, який можуть застосовувати для лікування цієї хвороби.

Що таке дифтерія

Дифтерія — небезпечне інфекційне захворювання. Воно переважно характеризується місцевим запаленням слизових оболонок ротоглотки, дихальних шляхів та явищами загальної інтоксикації, — пояснює Кузін.

Характерним симптомом цієї хвороби є утворення в горлі плівок, які можуть утруднювати дихання.

Дифтерія загрожує ураженням серцево-судинної та нервової систем, а також нирок. У 20% випадків може мати летальні наслідки.

Як захистити себе від дифтерії

Вакцинація — єдиний спосіб захисту від дифтерії. Згідно з Національним календарем профілактичних щеплень, щеплення проводять у 2, 4, 6, 18 місяців, 6 і 16 років.

Після цього вакцинуватись потрібно кожні десять років: у 26, 36, 46 років тощо. Також можуть проводити екстрену імунізацію, якщо в оточенні людини є випадок захворювання.

Отримати додаткову дозу вакцинації повинні всі контактні особи, які:

раніше не хворіли на дифтерію;

не мають щеплень від дифтерії взагалі або пройшли неповний курс;

планово щепились понад рік тому.

Кузін закликає батьків перевірити вакцинальний статус свій та дітей. У разі пропущення планового щеплення потрібно звернутись до свого сімейного лікаря або найближчого медзакладу первинної медичної допомоги.

Щеплення проти дифтерії проводяться безкоштовно.

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