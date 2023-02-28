Впасть в депрессию от монитора? Как голубой свет влияет на зрение и психику

Еще со времен Covid-19 жизнь многих людей мира перекочевала в режим онлайн. Работа, учеба и досуг ограничивались монитором компьютера, ноутбука, смартфона или телевизора.

Известно, что экраны этих гаджетов подсвечиваются специальным голубым светом. Как он влияет на зрение и психику человека, рассказал врач-гастроэнтеролог и диетолог Олег Швец.

Голубой свет и глаза

В свое время каждый слышал от родителей, как вредно сидеть за компьютером. Доля правды в их переживаниях все же была. Голубой свет действительно негативно влияет на органы зрения.

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В частности, среди негативных последствий длительного поглощения такого света есть:

сухость глаз;

ускорение дегенерации желтого пятна;

увеличение риска катаракты;

всевозможные повреждения сетчатки.

Если говорить конкретно о влиянии на сетчатку, то монитор может спровоцировать фототоксичность — это название повреждения сетчатки глаза голубым светом. Уровень повреждения зависит от длины волны и времени воздействия.

Исследования, проведенные на животных, показали, что даже краткое влияние: от нескольких минут до нескольких часов может оказаться вредным.

Еще одна болезнь сетчатки, к которой может привести лучи голубого света, — возрастная макулярная дегенерация (ВМД). Болезнь поражает центральный участок сетчатки, что приводит к значительному снижению остроты зрения.

Но влияние страшного света от монитора на зрение все же можно минимизировать, приобретя специальный фильтр. Доказано, что он отсекает 94% голубого света и уменьшает его вред.

Воздействие на психику

Иногда кажется, что современный мир сумасшедший. Безумный ритм, исторические события, гиперпродуктивность — все влияет на наш уровень стресса, а в длительной перспективе на психику.

Сон

Как известно, здоровый сон очень важен для нервной системы. Однако между тобой и сладкими сновидениями может оказаться свет монитора.

Дело в том, что голубой свет электронных устройств оказывает влияние на циркадные ритмы и цикл сна. Мозг получает сигналы бодрствования, когда он должен отдыхать.

По данным исследований, всего два часа потребления контента с экрана ночью замедляют или прекращают высвобождение гормона сна мелатонина.

Поэтому людям, страдающим бессонницей, рекомендуют выключать гаджеты по крайней мере за три часа до сна. Однако этот совет будет полезен всем.

Депрессия

По результатам исследований на животных, влияние голубого света ночью вызывает симптомы депрессии, но влияние голубого света днем оказывает противоположный эффект.

Именно этот свет использовали для лечения сезонного аффективного расстройства. То есть формы депрессии, связанной с изменением сезонов года и уменьшением светового дня.

Так что можешь смело переносить потребление контента на утро. Ведь то, что 20 минут воздействия голубого света по утрам помогает облегчить симптомы сезонной депрессии, — уже научный факт.

Воздействие на весь организм

Рак — распространенная болезнь современности. На возникновение злокачественных опухолей влияют тысячи факторов, голубой свет — один из них.

Люди, работающие в ночную смену и подверженные влиянию голубого света, имеют больший риск развития рака молочной железы, предстательной железы и колоректального рака.

Воздействие на детей

Если организм взрослых так страдает от голубого света, то что он делает с детьми?

Глаза малыша фильтруют голубой свет хуже взрослых. Поэтому экраны устройств, излучающие слишком много такого света, могут увеличить вероятность развития близорукости и проблем с концентрацией внимания.

Также пользование гаджетом в вечернее и ночное время может спровоцировать более медленное высвобождение мелатонина по сравнению со взрослыми.

Следовательно, нужно ограничить продолжительность нахождения ребенка перед экраном. Делать частые перерывы от источников голубого света.

Конечно, просто запретить ребенку отложить любимую игру или мультик неэффективно. Подай пример и вместе с ним выключи все электронные гаджеты по крайней мере за 30 минут до сна.

Очень часто ограничить пребывание за монитором просто невозможно из-за работы. Как сохранить зрение, если каждый день работаешь за компьютером, мы рассказали в материале.

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