Здоровье и красота

Впасть в депрессию от монитора? Как голубой свет влияет на зрение и психику

Вероника Кононенко, редактор сайта 28 февраля 2023, 22:00
шкода від блакитного світла монітора
Фото: Unsplash

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