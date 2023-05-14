Изжога во время беременности? Как избавиться от неприятных симптомов, чтобы не навредить малышу

Во время беременности тело и организм женщины подаются немалому испытанию. Ведь органы бедующей мамы буквально смещаются, чтобы ребенок имел пространство для развития и роста.

Из-за этого беременность часто сопровождается неприятными симптомами, среди них и изжога. Почему появляется изжога, если до беременности ее никогда не было и как избавиться от неприятных симптомов без вреда малышу, рассказали в SIM Health & Medicine.

Почему появляется изжога

Так, изжога — распространенное явление, которое может беспокоить женщину на разных сроках беременности. Врачи выделяют две причины ее появления:

гормональные изменения;

повышение внутрибрюшного давления из-за увеличенной матки.

Врачи объяснили, что внизу пищевода человека расположен сфинктер (клапан), состоящий из гладких мышц. Его главная функция — пропускать в желудок все, что мы потребляем, и не выпускать ничего в обратном направлении.

Однако, когда сфинктер расслаблен или не справляется с внутрибрюшным давлением, которое повышается во второй половине беременности, содержимое желудка вместе с желудочным соком начинает подниматься вверх и вызывает изжогу.

В первой половине беременности эти гладкие мышцы расслабляются из-за прогестерона, который выделяется для сохранения беременности.

Как правило, это безопасно для будущей мамы и плода, однако, лучше сообщить об этих симптомах врачу. Он не только поможет справиться с неприятными ощущениями, а и предотвратить возможные последствия.

Как избавиться от изжоги во время беременности

Изжога может длиться от нескольких минут до нескольких часов. Поэтому не стоит терпеть дискомфорт, вплоть до рождения малыша.

Лучше всего обсудить с врачом возможные варианты лечения симптоматики. Именно он может назначить безопасные для здоровья препараты. Помни, что самолечение не приводит ни к чему хорошему.

Но от изжоги могут помочь не только таблетки. Иногда достаточно просто подкорректировать свой образ жизни. Вот общие правила, которые могут уменьшить проявления изжоги:

исключи из меню копчености, жареную и жирную пищу;

ешь чаще, но малыми порциями;

добавь в рацион семена льна;

не голодай, ведь это только усилит изжогу;

после вкусного завтрака, обеда или ужина не лежи. Особенно потакает изжоге лежания на спине;

избегай тесной одежды;

не выполняй упражнения, во время которых сжимается живот: наклоны вперед, приседания и т.д.

Во время всех вызовов беременности хочется тешить себя всем съедобным, чего желает душа. Но есть все, что попадает под руку — не лучший вариант. Помимо упомянутой изжоги вредная пища может повлиять и на развитие малыша.

Так что читай, какие продукты лучше ограничить в питании беременных, а что добавить.

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