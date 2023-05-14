Здоровье и красота

Изжога во время беременности? Как избавиться от неприятных симптомов, чтобы не навредить малышу

Вероника Кононенко, редактор сайта 14 мая 2023, 11:00
Печія у вагітних
Фото: Pexels

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