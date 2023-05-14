Изжога во время беременности? Как избавиться от неприятных симптомов, чтобы не навредить малышу

Во время беременности тело и организм женщины подаются немалому испытанию. Ведь органы бедующей мамы буквально смещаются, чтобы ребенок имел пространство для развития и роста.
Из-за этого беременность часто сопровождается неприятными симптомами, среди них и изжога. Почему появляется изжога, если до беременности ее никогда не было и как избавиться от неприятных симптомов без вреда малышу, рассказали в SIM Health & Medicine.
Так, изжога — распространенное явление, которое может беспокоить женщину на разных сроках беременности. Врачи выделяют две причины ее появления:
Врачи объяснили, что внизу пищевода человека расположен сфинктер (клапан), состоящий из гладких мышц. Его главная функция — пропускать в желудок все, что мы потребляем, и не выпускать ничего в обратном направлении.
Однако, когда сфинктер расслаблен или не справляется с внутрибрюшным давлением, которое повышается во второй половине беременности, содержимое желудка вместе с желудочным соком начинает подниматься вверх и вызывает изжогу.
Однако, когда сфинктер расслаблен или не справляется с внутрибрюшным давлением, которое повышается во второй половине беременности, содержимое желудка вместе с желудочным соком начинает подниматься вверх и вызывает изжогу.
В первой половине беременности эти гладкие мышцы расслабляются из-за прогестерона, который выделяется для сохранения беременности.
Как правило, это безопасно для будущей мамы и плода, однако, лучше сообщить об этих симптомах врачу. Он не только поможет справиться с неприятными ощущениями, а и предотвратить возможные последствия.
Изжога может длиться от нескольких минут до нескольких часов. Поэтому не стоит терпеть дискомфорт, вплоть до рождения малыша.
Лучше всего обсудить с врачом возможные варианты лечения симптоматики. Именно он может назначить безопасные для здоровья препараты. Помни, что самолечение не приводит ни к чему хорошему.
Но от изжоги могут помочь не только таблетки. Иногда достаточно просто подкорректировать свой образ жизни. Вот общие правила, которые могут уменьшить проявления изжоги:
Во время всех вызовов беременности хочется тешить себя всем съедобным, чего желает душа. Но есть все, что попадает под руку — не лучший вариант. Помимо упомянутой изжоги вредная пища может повлиять и на развитие малыша.
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