От лучшей работы сердца к хорошему психоэмоциональному состоянию: как жизнь с собакой влияет на человека

Всем известно выражение: “Собака — друг человека”. Эти животные действительно помогают нам в разных областях, даже сейчас помогают в защите страны.
В некоторых странах собаки являются даже животными эмоциональной поддержки, которые помогают пережить людям стрессовые ситуации.
Но большинство людей заводят четырехлапого друга, потому что хотят иметь домашнего любимца, с которым не будет скучно. Когда дома появляется собака, у членов семьи повышается настроение. Исследования ученых из Вирджинии университета показали, что взаимодействие с собаками имеет ряд преимуществ для здоровья как человека, так и животного.
В ходе исследований было обнаружено, что уровень гормона стресса кортизола падает у людей всего за 5-20 минут, проведенных с собаками.
Также было зафиксировано повышение уровня окситоцина, гормона, что способствует хорошему самочувствию, улучшению иммунитета и состоянию нервной системы. Все это тоже происходило и у собак.
Жизнь с собакой может иметь и другие положительные результаты: улучшение здоровья сердца и увеличение физической активности.
Жизнь с собакой может иметь и другие положительные результаты: улучшение здоровья сердца и увеличение физической активности.
Кроме того, при наличии животного улучшается психическое состояние, ведь собака обеспечивает общение, является источник постоянства в жизни и заставляет хозяев чувствовать себя любимыми.
Ученые планируют провести еще ряд исследований в будущем, чтобы доказать свои выводы на более крупных выборках.
Несмотря на то, что собака приносит пользу организму, она требует много внимания и ухода. Домашний питомец должен быть обдуманным и взвешенным шагом. Ранее мы рассказывали, что нужно знать перед тем, как завести домашнего питомца.
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