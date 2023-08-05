Здоровье и красота

От лучшей работы сердца к хорошему психоэмоциональному состоянию: как жизнь с собакой влияет на человека

Богдана Макалюк, редактор сайта 05 августа 2023, 20:30
Як на людину впливає життя з собакою: результати досліджень
Фото: Pexels

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