Собаки-терапевты помогают бойцам избавиться от психологических травм и улучшить эмоциональное состояние

Пострадавших на фронте бойцов в Ровенской области лечат с помощью собак. Животные помогают военным прийти в себя после тяжелых психологических и физических травм. Такой вид терапии в госпитале для ветеранов войны начали практиковать недавно, но специалисты уверяют: занятия дают результат, ведь общение с четырехлапыми положительно влияет на эмоциональное состояние наших защитников.

Пес с первого раза исполняет все команды бойца. Но мужчина не дрессирует животное, а таким образом приходит в себя от тяжелого ранения, полученного на фронте. Боец не чувствовал рук и ног, ему до сих пор трудно говорить. Но общий язык с четырехлапым терапевтом нашел сразу.

Ройс, как и еще с десяток четырехлапых терапевтов, раньше работали преимущественно с детьми, а теперь помогают раненым бойцам, проходящим реабилитацию в ровенском госпитале.

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Все животные, привлеченные к канистерапии, прошли специальную подготовку. Для работы с бойцами отобрали лучших. Ведь к каждому пациенту нужен свой подход.

Первые занятия показали — среди раненых желающих заниматься с собаками немало. 22-летний Роман из Днепра попал под обстрел под Бахмутом и уже третий месяц в госпитале. До участия в канистерапии ни с кем не общался, и четвероногие терапевты помогли эмоционально разгрузиться и забыть об аде, который пережил.

Они дают положительные эмоции на день, как-то расслабляют психологически и хотелось бы, чтобы такие занятия были не только в этом госпитале, — рассказывает участник боевых действий Роман.

Такие занятия организовали волонтеры. То, что канистерапия работает — подтверждают и врачи. Так что с удовольствием внедрили в госпитале новые способы реабилитации раненых военных.

Будут работать и дальше, ведь главная задача — вернуть наших защитников в полноценную мирную жизнь.

Напомним, ранее мы рассказывали, как в Киевской области защитники проходят реабилитацию с помощью иппотерапии.

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