Собаки-терапевты помогают бойцам избавиться от психологических травм и улучшить эмоциональное состояние

Украина

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Катерина Курбанова 01 июля 2023, 19:00

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Вымытые кладбища, мертвая рыба и инфекции. В Херсонской области растет угроза эпидемий
0:08:01
Ситуація на Таврійському напрямку сьогодні 30.06.2023: останні новини
Бои с профессиональной армией! Военный о ситуации на Таврическом направлении и трудностях продвижения
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