Україна

Собаки-терапевти допомагають бійцям позбутись психологічних травм та покращити емоційний стан

Катерина Курбанова 01 Липня 2023, 19:00

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