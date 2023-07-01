Собаки-терапевти допомагають бійцям позбутись психологічних травм та покращити емоційний стан

Постраждалих на фронті бійців на Рівненщині лікують за допомогою собак. Тварини допомагають військовим оговтатись після тяжких психологічних та фізичних травм. Такий вид терапії у шпиталі для ветеранів війни почали практикувати нещодавно, але фахівці запевняють: заняття дають результат, адже спілкування з чотирилапими позитивно вливає на емоційний стан наших захисників.

Пес із першого разу виконує усі команди бійця. Але чоловік не дресирує тварину, а таким чином оговтується від тяжкого поранення, отриманого на фронті. Боєць не відчував рук і ніг, йому досі важко говорити. Та спільну мову з чотирилапим терапевтом знайшов одразу.

Ройс, як і ще з десяток чотирилапих терапевтів, раніше працювали переважно з дітьми, а тепер допомагають пораненим бійцям, які проходять реабілітацію у рівненському госпіталі.

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Усі тварини, яких залучили до каністерапії, пройшли спеціальну підготовку. Для роботи з бійцями відібрали найкращих. Адже до кожного пацієнта треба свій підхід.

Перші заняття показали — серед поранених охочих займатися з собаками чимало. 22-річний Роман із Дніпра потрапив під ворожий обстріл під Бахмутом і вже третій місяць у шпиталі. До участі у каністерапії ні з ким не спілкувався, та чотирилапі терапевти допомогли емоційно розвантажитися і забути про пекло, яке пережив.

Вони дають позитивні емоції на день, якось розслабляють психологічно і хотілося б, щоб такі заняття були не лише в цьому госпіталі, — розповідає учасник бойових дій Роман.

Такі заняття організували волонтери. Те, що каністерапія працює — підтверджують і лікарі. Тож із задоволенням впровадили у шпиталі нові способи реабілітації поранених військових.

Працюватимуть і далі, адже головне завдання — повернути наших захисників до повноцінного мирного життя.

Нагадаємо, раніше ми розповідали про те, як на Київщині захисники проходять реабілітацію за допомогою іпотерапії.

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