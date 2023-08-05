Від кращої роботи серця до хорошого психоемоційного стану: як життя з собакою впливає на людину

Усім відомий вираз: “Собака — друг людини”. Ці тварини дійсно допомагають нам у різних сферах, навіть зараз допомагають у захисті країни.

У деяких країнах собаки є навіть тваринами емоційної підтримки, які допомагають пережити людям стресові ситуації.

Але більшість людей заводять чотирилапого друга, бо хочуть мати домашнього улюбленця, з яким не буде нудно. Коли вдома з’являється собака, у членів родини підвищується настрій. Дослідження вчених з університету Вірджинії показали, що взаємодія з собаками має низку переваг для здоров’я як людини, так і тварини.

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Користь від спілкування з собакою

Під час досліджень виявили, що рівень гормону стресу кортизолу падає в людей лише за 5-20 хвилин, проведених із собаками.

Також було зафіксовано підвищення рівня окситоцину, гормону, що сприяє гарному самопочуттю, поліпшенню імунітету та стану нервової системи. Усе це також відбувалося і в собак.

Життя з собакою може мати й інші позитивні результати: поліпшення здоров’я серця і збільшення фізичної активності.

Крім цього, за наявності тварини покращується психічний стан, адже собака забезпечує спілкування, є джерелом сталості в житті та змушує господарів відчувати любов.

Учені планують провести ще низку досліджень у майбутньому, щоб довести свої висновки на більших вибірках.

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Попри те, що собака приносить користь для організму, вона потребує багато уваги та догляду. Домашній улюбленець має бути обдуманим та виваженим кроком. Раніше ми розповідали, що треба знати перед тим, як завести домашнього улюбленця.

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