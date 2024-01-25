Продлевает жизнь? Как образование влияет на риск преждевременной смерти — исследование

Люди с более высоким уровнем образования имеют меньший шанс преждевременной смерти, как подтверждает исследование, опубликованное в издании The Lancet Public Health. И это не зависит от возраста, пола, места жительства или социального статуса.

Как образование продлевает жизнь

Согласно исследованию, каждый дополнительный год обучения уменьшает риск смерти на 2%. Так, завершение начальной школы снижает риск смерти на 13%, средней школы — почти на 25%, а 18 лет обучения — на 34%.

Также, по результатам исследований, образование имеет подобное влияние на здоровье, как здоровое питание, отказ от курения и ограниченное потребление алкоголя. Непосещение школы может быть так же вредным, как регулярное употребление алкоголя или курение. А вот пользу от 18-летнего обучения можно сравнить с преимуществами потребления идеального количества овощей для организма.

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Стоит отметить, что преимущества образования не ограничиваются только молодыми людьми. Лица в возрасте после 50 и даже 70 лет также получают пользу от обучения.

Кроме того, исследователи не обнаружили значительной разницы в эффектах образования между странами разного уровня развития, что свидетельствует об универсальности образования как средства улучшения здоровья.

Соавтор и докторант кафедры социологии и политологии NTNU Мирза Балай подчеркнул, что образование ведет к лучшей занятости, доходам и доступу к медицинским услугам. Он призвал к увеличению социальных инвестиций для обеспечения доступа к качественному образованию по всему миру, чтобы преодолеть существующее неравенство.

Соавтор и исследователь Института показателей и оценки здоровья Клэр Хэнсон добавила, что сокращение образовательного разрыва может уменьшить разрыв в смертности, а также прервать цикл бедности и преждевременных смертей через международные обязательства.

В целом исследование собрало данные из 59 стран, включая более 10 000 точек данных из более чем 600 опубликованных статей. Большинство из них касались стран с высоким уровнем дохода. Однако это указывает на потребность в дополнительных исследованиях в странах с низким и средним доходом.

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