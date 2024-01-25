Продовжує життя? Як освіта впливає на ризик передчасної смерті — дослідження

Люди з вищим рівнем освіти мають менший шанс передчасної смерті, як підтверджує дослідження, опубліковане у виданні The Lancet Public Health. І це не залежить від віку, статі, місця проживання чи соціального статусу.

Як освіта продовжує життя

Згідно з дослідженням, кожен додатковий рік навчання зменшує ризик смерті на 2%. Так, завершення початкової школи знижує ризик смерті на 13%, середньої школи — майже на 25%, а 18 років навчання — на 34%.

Також, за результатами досліджень, освіта має подібний вплив на здоров’я, як здорове харчування, відмова від куріння та обмежене споживання алкоголю. Невідвідування школи може бути так само шкідливим, як регулярне вживання алкоголю чи куріння. А от користь від 18-річного навчання можна порівняти з перевагами споживання ідеальної кількості овочів для організму.

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Варто зазначити, що переваги освіти не обмежуються лише молодими людьми. Особи віком після 50 і навіть 70 років також отримують користь від навчання.

Окрім того, дослідники не виявили значної різниці в ефектах освіти між країнами різного рівня розвитку, що свідчить про універсальність освіти як засобу покращення здоров’я.

Співавтор і докторант кафедри соціології та політології NTNU Мірза Балай підкреслив, що освіта веде до кращої зайнятості, доходів і доступу до медичних послуг. Він закликав до збільшення соціальних інвестицій для забезпечення доступу до якісної освіти по всьому світу, щоб подолати нерівність, яка нині існує.

Співавторка та дослідниця Інституту показників і оцінки здоров’я Клер Хенсон додала, що скорочення освітнього розриву може зменшити розрив у смертності, а також перервати цикл бідності та передчасних смертей через міжнародні зобов’язання.

Загалом дослідження зібрало дані з 59 країн, включно з понад 10 000 точками даних з більш ніж 600 опублікованих статей. Більшість з них стосувалися країн з високим рівнем доходу. Проте, це вказує на потребу в додаткових дослідженнях у країнах з низьким та середнім доходом.

Раніше ми розповідали, який рівень освіти українських підлітків.

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