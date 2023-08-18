Проблема не только в усталости! Как одна бессонная ночь может повлиять на здоровье человека

Сон — это неотделимая часть жизни каждого человека. Достаточное количество отдыха ночью важно для физического, психического и эмоционального здоровья.

Однако в наше время, перегруженное стрессами, отсутствие сна становится все более распространенным явлением. Но мы забываем, что это может сильно влиять на организм и привести к серьезным последствиям.

Думаешь, что ничего не будет от одной бессонной ночи? Исследования, опубликованные в издании Scientific American, доказывают, что даже при таких условиях психика человека претерпевает изменения.

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Как одна бессонная ночь влияет на человека

Ученые провели эксперимент, чтобы понять, как отсутствие достаточного количества сна за сутки влияет на человека. Ученые следили за состоянием добровольцев, которые согласились бодрствовать сутки.

Участники эксперимента после бессонной ночи проходили МРТ, чтобы ученые могли проверить, как взаимодействуют миндалевидное тело и префронтальная кора. Это было необходимо, поскольку миндалевидное тело отвечает за реакцию тела на раздражители, например провоцирует выброс гормонов стресса.

А вот префронтальная кора держит миндалевидное тело под контролем, чтобы человек не реагировал на каждый малейший раздражитель.

Так участникам показывали в начале эксперимента разные фотографии: нейтральные и эмоциональные. После бессонной ночи все повторялось, но не реакции. В основном мозг без сна реагировал на обе категории более сильно и даже тревожно.

Результаты исследования показали, что после бессонной ночи способности этих частей мозга значительно уменьшились, то есть человек становился более уязвимым к внешним раздражителям. Такие тенденции наблюдались у тех людей, которые спали четыре и меньше часов в сутки.

Поэтому исследование доказало, что часто недосыпание может сделать человека более раздражительным, поскольку мозг перестанет отличать важные вещи от мелочей и будет продуцировать больше стресса.

Если же отсутствие сна довольно долго не дает тебе покоя и ты не знаешь, что делать, тогда читай советы врача, как справиться с бессонницей.

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