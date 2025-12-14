Праздничные образы для разных типов новогодних вечеринок: интересные советы стилистки

Новогодняя ночь для каждого имеет свой стиль, ритм и настроение. Именно поэтому стилистка Галина Денисюк советует подбирать образ не по трендам, а по формату вечеринки и собственному характеру. Так look будет не только красивым, но и уместным, комфортным и по-настоящему праздничным.

Домашняя вечеринка с семьей

Что выбрать: мягкие трикотажные платья, костюмы из тонкой пряжи, свитера оверсайз, бархатные леггинсы.

Как совмещать: делать акцент на комфорте, но добавить одну праздничную деталь — серьги, обруч или мягкое сияние в макияже.

Аксессуары и детали: теплые фактуры, приглушенные или пастельные цвета, минималистические украшения.

“Домашний формат — это о тепле, но даже здесь стоит добавить одну маленькую “изюминку”. Аккуратная укладка или акцентные серьги создают праздничное настроение без лишних усилий”, — говорит Галина Денисюк.

Девичья пижамная вечеринка

Что выбрать: шелковые или сатиновые пижамы, бархатные комплекты, пижамы с декоративным кантом.

Как совмещать: идеальный вариант — монохром или нежные пастельные тона;можно добавить мягкий вязаный кардиган.

Аксессуары и детали: ленты в волосах, бархатные резинки, пушистые тапочки, легкие блестки на веках.

“Пижамная вечеринка позволяет поиграть с нежностью и легкостью. Главное — не перегрузить образ декоративностью, чтобы сохранить стильность”, — объясняет стилистка.

Ресторан или коктейльная вечеринка

Что выбрать: платья-комбинации, атласные или бархатные платья, брючный костюм с топом, образы с деликатными блестками.

Как совмещать: не смешивать много фактур. Если есть блестки, они должны быть одним акцентом;атлас нуждается в сдержанных украшениях.

Аксессуары и детали: клатч, серьги-стрелки, объемные браслеты, прическа волнами, макияж со стрелкой.

“В ресторане важны лаконичность и элегантность. Один акцент работает лучше моря блеска — так образ выглядит дороже и выразительнее”, — отмечает Галина Денисюк.

Вечеринка на лыжном курорте

Что выбрать: теплые платья-свитера, объемные свитера из качественной пряжи, леггинсы или брюки из эластичных тканей, меховые жилетки.

Как совмещать: делать ставку на многослойность и сочетание фактур — шерсть, трикотаж, экомех.

Аксессуары и детали: грубые ботинки, стильная шапка, вязаные перчатки, естественный макияж.

“Горные вечеринки создают особую атмосферу. Здесь стиль должен быть теплым, уютным и подвижным. Играйте со слоями — они придают образу объема и характера”, — говорит стилистка.

Корпоратив в формате Smart-casual

Что выбрать: брючные костюмы глубоких или нейтральных оттенков, юбки-миди с топом, элегантные свитера с легким блеском.

Как совмещать: держать баланс между деловым воздержанием и праздничностью.Образ должен быть профессиональным, но дозированным торжественным.

Аксессуары и детали: геометрические серьги, тонкие ремни, минималистические браслеты, аккуратная прическа.

“Smart-casual — это искусство равновесия. Достаточно одного сдержанного акцента, и вы будете выглядеть празднично, но не слишком громко”, — делится Галина Денисюк.

Каждый формат празднования имеет свой ритм и требования, поэтому образ должен соответствовать атмосфере. Дома важен комфорт, в ресторане — элегантность, на курорте — тепло и фактура, а на корпоративе — сдержанная праздничность.

Галина Денисюк отмечает, что стиль начинается с ощущения себя: если тебе удобно и красиво, образ работает на тебя и придает празднику особое сияние.

А еще позаботься о маникюре на Новый год, идеи которого мы собрали в нашем материале.

Больше видео? Не вопрос! Эксклюзивы, интервью, смешные Shorts и не только – скорее на Youtube Вікон. Твой уютный канал!