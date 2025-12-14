Святкові образи для різних типів новорічних вечірок: цікаві поради стилістки

Новорічна ніч для кожного має свій стиль, ритм і настрій. Саме тому стилістка Галина Денисюк радить підбирати образ не за трендами, а за форматом вечірки та власним характером. Так look буде не лише красивим, а й доречним, комфортним та по–справжньому святковим.

Домашня вечірка з родиною

Що обрати: м’які трикотажні сукні, костюми з тонкої пряжі, светри оверсайз, оксамитові легінси.

Як поєднувати: робити акцент на комфорті, але додати одну святкову деталь — сережки, обруч або м’яке сяйво в макіяжі.

Аксесуари й деталі: теплі фактури, приглушені або пастельні кольори, мінімалістичні прикраси.

“Домашній формат — це про тепло, але навіть тут варто додати одну маленьку “родзинку”. Охайна укладка або акцентні сережки створюють святковий настрій без зайвих зусиль”, — каже Галина Денисюк.

Дівоча піжамна вечірка

Що обрати: шовкові або сатинові піжами, оксамитові комплекти, піжами з декоративним кантом.

Як поєднувати: ідеальний варіант — монохром або ніжні пастельні тони; можна додати м’який в’язаний кардиган.

Аксесуари й деталі: стрічки у волоссі, оксамитові резинки, пухнасті капці, легкі блискітки на повіках.

“Піжамна вечірка дозволяє погратися з ніжністю і легкістю. Головне — не перевантажити образ декоративністю, щоб зберегти стильність”, — пояснює стилістка.

Ресторан або коктейльна вечірка

Що обрати: сукні–комбінації, атласні або оксамитові сукні, штанний костюм із топом, образи з делікатними блискітками.

Як поєднувати: не змішувати багато фактур. Якщо є блискітки, вони мають бути одним акцентом; атлас потребує стриманих прикрас.

Аксесуари й деталі: клатч, сережки–стрілки, об’ємні браслети, зачіска хвилями, макіяж зі стрілкою.

“У ресторані важливі лаконічність і елегантність. Один акцент працює краще за море блиску — так образ виглядає дорожче й виразніше”, — зазначає Галина Денисюк.

Вечірка на лижному курорті

Що обрати: теплі сукні–светри, об’ємні светри з якісної пряжі, легінси або штани з еластичних тканин, екохутряні жилетки.

Як поєднувати: робити ставку на багатошаровість і поєднання фактур — вовна, трикотаж, екохутро.

Аксесуари й деталі: грубі черевики, стильна шапка, в’язані рукавиці, природний макіяж.

“Гірські вечірки створюють особливу атмосферу. Тут стиль має бути теплим, затишним і рухливим. Грайте з шарами — вони надають образу об’єму і характеру”, — говорить стилістка.

Корпоратив у форматі smart-casual

Що обрати: штанні костюми глибоких або нейтральних відтінків, спідниці–міді з топом, елегантні светри з легким блиском.

Як поєднувати: тримати баланс між діловою стриманістю та святковістю. Образ має бути професійним, але дозовано урочистим.

Аксесуари й деталі: геометричні сережки, тонкі ремені, мінімалістичні браслети, акуратна зачіска.

“Smart-casual — це мистецтво рівноваги. Достатньо одного стриманого акценту, і ви будете виглядати святково, але не надто гучно”, — ділиться Галина Денисюк.

Кожен формат святкування має свій ритм і вимоги, тому образ повинен відповідати атмосфері. Вдома важливий комфорт, у ресторані — елегантність, на курорті — тепло й фактура, а на корпоративі — стримана святковість.

Галина Денисюк наголошує, що стиль починається з відчуття себе: якщо тобі зручно і красиво, образ працює на тебе і додає святу особливого сяйва.

