Святкові образи для різних типів новорічних вечірок: цікаві поради стилістки

Новорічна ніч для кожного має свій стиль, ритм і настрій. Саме тому стилістка Галина Денисюк радить підбирати образ не за трендами, а за форматом вечірки та власним характером. Так look буде не лише красивим, а й доречним, комфортним та по–справжньому святковим.
Домашня вечірка з родиною
Що обрати: м’які трикотажні сукні, костюми з тонкої пряжі, светри оверсайз, оксамитові легінси.
Як поєднувати: робити акцент на комфорті, але додати одну святкову деталь — сережки, обруч або м’яке сяйво в макіяжі.
Аксесуари й деталі: теплі фактури, приглушені або пастельні кольори, мінімалістичні прикраси.
“Домашній формат — це про тепло, але навіть тут варто додати одну маленьку “родзинку”. Охайна укладка або акцентні сережки створюють святковий настрій без зайвих зусиль”, — каже Галина Денисюк.
Дівоча піжамна вечірка
Що обрати: шовкові або сатинові піжами, оксамитові комплекти, піжами з декоративним кантом.
Як поєднувати: ідеальний варіант — монохром або ніжні пастельні тони; можна додати м’який в’язаний кардиган.
Аксесуари й деталі: стрічки у волоссі, оксамитові резинки, пухнасті капці, легкі блискітки на повіках.
“Піжамна вечірка дозволяє погратися з ніжністю і легкістю. Головне — не перевантажити образ декоративністю, щоб зберегти стильність”, — пояснює стилістка.
Ресторан або коктейльна вечірка
Що обрати: сукні–комбінації, атласні або оксамитові сукні, штанний костюм із топом, образи з делікатними блискітками.
Як поєднувати: не змішувати багато фактур. Якщо є блискітки, вони мають бути одним акцентом; атлас потребує стриманих прикрас.
Аксесуари й деталі: клатч, сережки–стрілки, об’ємні браслети, зачіска хвилями, макіяж зі стрілкою.
“У ресторані важливі лаконічність і елегантність. Один акцент працює краще за море блиску — так образ виглядає дорожче й виразніше”, — зазначає Галина Денисюк.
Вечірка на лижному курорті
Що обрати: теплі сукні–светри, об’ємні светри з якісної пряжі, легінси або штани з еластичних тканин, екохутряні жилетки.
Як поєднувати: робити ставку на багатошаровість і поєднання фактур — вовна, трикотаж, екохутро.
Аксесуари й деталі: грубі черевики, стильна шапка, в’язані рукавиці, природний макіяж.
“Гірські вечірки створюють особливу атмосферу. Тут стиль має бути теплим, затишним і рухливим. Грайте з шарами — вони надають образу об’єму і характеру”, — говорить стилістка.
Корпоратив у форматі smart-casual
Що обрати: штанні костюми глибоких або нейтральних відтінків, спідниці–міді з топом, елегантні светри з легким блиском.
Як поєднувати: тримати баланс між діловою стриманістю та святковістю. Образ має бути професійним, але дозовано урочистим.
Аксесуари й деталі: геометричні сережки, тонкі ремені, мінімалістичні браслети, акуратна зачіска.
“Smart-casual — це мистецтво рівноваги. Достатньо одного стриманого акценту, і ви будете виглядати святково, але не надто гучно”, — ділиться Галина Денисюк.
Кожен формат святкування має свій ритм і вимоги, тому образ повинен відповідати атмосфері. Вдома важливий комфорт, у ресторані — елегантність, на курорті — тепло й фактура, а на корпоративі — стримана святковість.
Галина Денисюк наголошує, що стиль починається з відчуття себе: якщо тобі зручно і красиво, образ працює на тебе і додає святу особливого сяйва.
А ще подбай про манікюр на Новий рік, ідеї якого ми зібрали в нашому матеріалі.
Більше відео? Ексклюзиви, інтерв’ю, смішні шортси і не лише – зазирай на Youtube Вікон. З нами затишно!