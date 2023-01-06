Огонь ожесточенных не жжет: как принять участие в проекте Неопалимые и бесплатно вылечить ожоги

К сожалению, все больше украинцев получают ожоги и рубцы в результате захватнической войны России. Это касается и взрослых, и детей, и военных, и гражданских.
Обычно эстетическая медицина стоит очень дорого, так что доступна далеко не всем, кто в ней нуждается. Однако Министерство здравоохранения вместе с Украинским волонтерским центром запустили благотворительный проект Неопалимые.
Он стремится обеспечить комплексное бесплатное лечение для военных, добровольцев, волонтеров, гражданских и детей, получивших повреждение кожи в результате боевых действий. Читай об этом подробнее.
Лечение повреждений кожи, в частности, коррекция и пластика тканей, нужны не только для повышения самооценки и эстетического вида, но и для восстановления функционирования части тела.
Стоимость лечения одного пациента с ожогами и рубцами может превышать полмиллиона гривен. Поэтому по всей Украине запустили проект Неопалимые.
Стоимость лечения одного пациента с ожогами и рубцами может превышать полмиллиона гривен. Поэтому по всей Украине запустили проект Неопалимые.
Уже налажено сотрудничество с 12 клиниками, которые будут лечить украинцев. Для этого будет использоваться новая лазерная аппаратура и качественные медицинские препараты.
Профессиональные специалисты и команда волонтеров будут сопровождать пациентов на протяжении всего пути восстановления. В Минздраве ожидается, что благодаря проекту 200 человек ежемесячно смогут проходить лечение.
В среднем пациенты требуют от трех до 12 процедур для достижения положительных результатов. Каждая из них без учета медикаментов стоит около $1000. Стоимость лечения будут покрывать Минздрав и партнеры.
Для того, чтобы стать пациентом проекта Неопалимые, нужно:
Связаться с проектом можно:
В отличие от России Украина заботится о своих защитниках и защитницах. Поэтому ветераны войны могут рассчитывать на бесплатные медицинские услуги. Читай, как военным пройти бесплатную реабилитацию в Украине.
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