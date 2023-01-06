Вогонь запеклих не пече: як взяти участь у проекті Неопалимі та безкоштовно вилікувати опіки внаслідок війни

На жаль, усе більше українців отримують опіки та рубці внаслідок загарбницької війни Росії. Це стосується і дорослих, і дітей, і військових, і цивільних.

Зазвичай естетична медицина коштує дуже дорого, тож доступна далеко не всім, хто її потребує. Однак Міністерство охорони здоров’я разом з Українським волонтерським центром запустили благодійний проект Неопалимі.

Він має на меті забезпечити комплексне безкоштовне лікування для військових, добровольців, волонтерів, цивільних та дітей, які отримали ушкодження шкіри внаслідок бойових дій. Читай про це детальніше.

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Як працює проект Неопалимі

Лікування уражень шкіри, зокрема корекція та пластика тканин, потрібні не тільки для підвищення самооцінки та естетичного вигляду, але й для відновлення функціонування частини тіла.

Наразі вартість лікування одного пацієнта з опіками та рубцями може перевищувати півмільйона гривень. Тому по всій Україні запустили проект Неопалимі.

Уже налагоджено співпрацю з 12 клініками, які лікуватимуть українців. Для цього використовуватиметься новітня лазерна апаратура та якісні медичні препарати.

А професійні спеціалісти та команда волонтерів супроводжуватимуть пацієнтів протягом усього шляху відновлення. У МОЗ очікують, що завдяки проекту 200 людей щомісяця зможуть проходити лікування.

У середньому пацієнти потребують від трьох до 12 процедур для досягнення позитивних результатів. Кожна з них без урахування медикаментів коштує близько $1000. Вартість лікування покриватимуть МОЗ та партнери.

Як взяти участь в проекті Неопалимі

Для того, щоб стати пацієнтом проекту Неопалимі, потрібно:

бути військовим/волонтером/добровольцем/цивільним/дитиною; мати опіки чи рубці внаслідок бойових дій; мати підтвердження від лікаря або військово-медичної комісії про отримання непобутової травми.

Зв’язатись з проектом можна:

написавши в Instagram @neopalymi;

зателефонувавши за номером (066) 906-06-14;

зайшовши на сайт проекту;

заповнивши реєстраційну форму за посиланням.

На відміну від Росії, Україна піклується про своїх захисників та захисниць. Тому ветерани війни можуть розраховувати на безоплатні медичні послуги. Читай, як військовим пройти безкоштовну реабілітацію в Україні.

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