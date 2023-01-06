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Вогонь запеклих не пече: як взяти участь у проекті Неопалимі та безкоштовно вилікувати опіки внаслідок війни

Олена Яковлєва, редакторка сайту 06 Січня 2023, 17:00
Як отримати безкоштовне лікування опіків в Україні - проект Неопалимі
Фото: Pexels

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