Дело не одного дня! Как правильно загорать и подготовить организм к солнечным ваннам

Летнее солнце способно подарить нам красивый загар. Несмотря на тяжелые времена, мы находим хоть несколько дней, чтобы отдохнуть и понежиться под солнцем. Однако нужно помнить, как правильно и безопасно загорать летом.
Ведь долгое пребывание на солнце без защитных средств может навредить нашему здоровью: речь идет не только о солнечных ожогах, но и об онкологических заболеваниях.
Первой и ключевой защитой для здорового загара является солнцезащитный крем. Дерматологи советуют выбирать SPF с уровнем защиты не больше и не меньше 50.
Все, что превышает этот показатель, не защищает, а является только маркетинговым ходом.
Все, что превышает этот показатель, не защищает, а является только маркетинговым ходом.
На скорость и качество появления загара солнцезащитный крем не влияет, он лишь продлевает время, которое ты можешь безопасно находиться на солнце.
Также помни о времени пребывания под открытым солнцем: избегай загара между 10:00 и 16:00, когда ультрафиолет наиболее агрессивен к коже.
Лучше “знакомить” свое тело с солнцем постепенно. Не пытайся впитать весь загар за один день, а нежься на солнце несколько дней, постепенно увеличивая время проведения солнечных ванн.
Как правильно выбрать SPF-крем и для чего его нужно наносить, мы писали в нашем другом материале.
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