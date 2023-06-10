Справа не одного дня! Як правильно засмагати та підготувати організм до сонячних ван

Літнє сонце здатне подарувати нам красиву засмагу. Попри важкі часи, ми знаходимо хоч кілька днів, аби відпочити та поніжитись під сонцем. Однак треба пам’ятати, як правильно та безпечно засмагати влітку.

Адже довге перебування на сонці без захисних засобів може нашкодити нашому здоров’ю: йдеться не лише про сонячні опіки, а й про онкологічні захворювання.

Як правильно засмагати

Першим та ключовим захистом для здорової засмаги є протисонцевий крем. Дерматологи радять обирати SPF із рівнем захисту не більше й не менше 50.

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Все, що перевищує цей показник, не захищає, а є лише маркетинговим ходом.

На швидкість та якість появи засмаги протисонцеві креми не впливають, вони лише подовжують час, який ти можеш безпечно перебувати на сонці.

Наносити протисонцевий крем варто:

мінімум за 20 хвилин до виходу на сонце, аби він ввібрався та захистив навіть глибокі шари шкіри;

оновлювати крем треба раз на дві години або з періодичністю, зазначеній на пакуванні;

не втирай протисонцевий крем, а нанось трамбованими рухами.

Також пам’ятай про час перебування під відкритим сонцем: уникай засмаги між 10:00 і 16:00 годинами, коли ультрафіолет найбільш агресивний до шкіри.

Найкраще “знайомити” своє тіло із сонцем поступово. Не намагайся увібрати всю засмагу за один день, а ніжся на сонці кілька днів, поступово збільшуючи час проведення сонячних ван.

Правила засмаги

Намагайся кожні 20 хвилин купатися у воді, аби сонце не перегріло твою шкіру. Лягай так, аби сонце гріло у п’яти. Засмагай не раніше, ніж за дві години після їжі. Зволожуй шкіру після засмаги відповідними кремами.

Як правильно обрати SPF-крем та для чого його потрібно наносити, ми писали в нашому іншому матеріалі.

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