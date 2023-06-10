Справа не одного дня! Як правильно засмагати та підготувати організм до сонячних ван

Літнє сонце здатне подарувати нам красиву засмагу. Попри важкі часи, ми знаходимо хоч кілька днів, аби відпочити та поніжитись під сонцем. Однак треба пам’ятати, як правильно та безпечно засмагати влітку.
Адже довге перебування на сонці без захисних засобів може нашкодити нашому здоров’ю: йдеться не лише про сонячні опіки, а й про онкологічні захворювання.
Першим та ключовим захистом для здорової засмаги є протисонцевий крем. Дерматологи радять обирати SPF із рівнем захисту не більше й не менше 50.
Все, що перевищує цей показник, не захищає, а є лише маркетинговим ходом.
Все, що перевищує цей показник, не захищає, а є лише маркетинговим ходом.
На швидкість та якість появи засмаги протисонцеві креми не впливають, вони лише подовжують час, який ти можеш безпечно перебувати на сонці.
Також пам’ятай про час перебування під відкритим сонцем: уникай засмаги між 10:00 і 16:00 годинами, коли ультрафіолет найбільш агресивний до шкіри.
Найкраще “знайомити” своє тіло із сонцем поступово. Не намагайся увібрати всю засмагу за один день, а ніжся на сонці кілька днів, поступово збільшуючи час проведення сонячних ван.
Як правильно обрати SPF-крем та для чого його потрібно наносити, ми писали в нашому іншому матеріалі.
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