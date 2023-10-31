Запрокидывать голову назад или держать ровно? Как правильно закапывать капли в глаза — советы

Закапывать глаза себе или ребенку бывает достаточно дискомфортно. Особенно для людей, которые не любят контакт с посторонними средствами. Чтобы облегчить этот процесс, мы рассказываем, как правильно закапывать капли в глаза. Читай о полезных советах и распространенных ошибках.

Как правильно закапывать капли в глаза: советы

Как правильно закапывать капли в глаза, рассказала Американская академия офтальмологии. А мы делимся этими важными советами с тобой. Прежде всего, следует проконсультироваться с офтальмологом о каплях, которые подойдут именно тебе. Ведь они бывают лечебными и увлажняющими.

Желательно получить и точную рекомендацию по использованию — сколько раз в день и при каких симптомах капать глаза.

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Перед закапыванием глаз следует всегда мыть руки, чтобы предотвратить инфекции. Если ты носишь линзы, то их нужно снять. Бутылочку с каплями достань из холодильника и встряхни. Сними крышку, но не касайся кончика пипетки.

Запрокинь голову немного назад. Смотри вверх, можно сосредотачиваться на какой-нибудь конкретной точке. Оттяни нижнее веко осторожно вниз, капни средство в нижнее веко.

Если тебе дискомфортно капать глаза, ты можешь моргать после закапывания, пока этот дискомфорт не пройдет. Или капать средство в угол глаз у носа.

После закапывания легко прижми слезные протоки — это место, где веко граничит с носом. Через минуту-две можешь открывать глаза. За это время действующее вещество успеет впитаться в глаза и не стечет в нос.

Если капли попали на лицо или вытекли, вытереть их нужно салфеткой. Руками лучше этого не делать даже если они чистые. После закапывания глаз тщательно вымой руки с мылом.

Закапывать глаза можно лежа или стоя с запрокинутой головой назад.

Раньше мы рассказывали, что влияет на остроту зрения.

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