Вроде мелочи, а влияют на остроту зрения! Ответы офтальмолога на пять популярных вопросов

Глаза являются одним из важнейших органов человеческого организма. Благодаря им мы видим окружающий мир. У некоторых людей есть врожденные проблемы со зрением, у некоторых они появляются в течение жизни.

Чтобы не потерять зрение, нужно своевременно обращаться к офтальмологам и правильно ухаживать за глазами. Ведь на их здоровье и остроту зрения могут влиять даже такие мельчайшие детали, как не смытый макияж или неправильные солнечные очки.

Офтальмолог Юлия Галушко рассказала 24 каналу, что и как может влиять на остроту нашего зрения.

Нужно ли смывать тушь перед сном

Офтальмолог говорит, что перед сном всю декоративную косметику нужно смывать с глаз. В противном случае может появиться раздражение и развиться инфекционные заболевания. Также врач советует не трогать глаза грязными руками.

Ведь на внутреннюю часть глаза попадают микробы, поэтому появляются воспаления, которые со временем приводят к потере остроты зрения.

Еще Юлия Галушко советует пользоваться гипоаллергенной косметикой и следить за сроками годности.

Связано ли артериальное давление с внутриглазным

Врач говорит, что артериальное и внутриглазное давление меняются независимо друг от друга. Поэтому следует понимать, что контроль артериального не означает контроль внутриглазного давления.

Но есть исследования, что гипертоники имеют больший риск развития глаукомы. Ведь высокое кровяное давление неблагоприятно для этой болезни глаз. Поэтому людям с этим диагнозом следует контролировать АД.

По словам врача, низкое давление тоже может спровоцировать серьезные проблемы, потому что зрительному нерву важно иметь достаточный кровоток. Когда АД низкое, а глазное давление повышенное, крови трудно попасть в глаз, чтобы обеспечить его кислородом и питательными веществами.

Как солнце влияет на глаза и как выбрать солнцезащитные очки

Офтальмолог отмечает, что не стоит смотреть на солнце или яркое небо без специальных очков, потому что влияние ультрафиолета может привести к серьезным травмам и заболеваниям. Такие действия могут угрожать ожогом роговицы, катарактой (помутнение хрусталика), птеригиумом (доброкачественное разрастание ткани конъюнктивы на роговице), дистрофией сетчатки, что приводит к макулярной дегенерации (поражение ее центральной части). Также из-за этого могут развиться злокачественные образования.

Очки защищают наши глаза от ультрафиолета, но не все. Их нужно выбирать правильно и в оптике, ведь в обычных магазинах такие очки могут не иметь эффекта.

Если перед глазами разместить просто темную линзу без фильтра от ультрафиолета, зрачки не будут менять своего размера и вредный свет будет попадать на сетчатку, — объясняет врач.

Она рассказывает: солнцезащитные очки делятся на пять категорий по степени защиты. Самые мощные имеют маркировку UV400. Стеклышки в таких очках блокируют УФ-лучи, длиной 400 нанометров. Поэтому они могут обезопасить от трех типов излучения — А, В, С.

Лазерная коррекция — лучший способ улучшения зрения?

Лазерная коррекция — один из самых популярных и эффективных способов улучшить зрение. Этот вид коррекции эффективен при близорукости, дальнозоркости и астигматизме. Но у него есть свои противопоказания: беременность, лактация, сахарный диабет, аутоиммунные заболевания и т.д. Также, чтобы сделать лазерную коррекцию, нужно достичь 18-летнего возраста, иметь стабильное зрение в течение года, не иметь глазных инфекций.

Как действует лазерная коррекция

Сама операция может занять до 15 минут, а действие лазера на глаз длится всего 5-6 секунд. Холодный луч лазера корректирует оптику глаза, что позволяет изменить преломление света, сфокусировав его прямо на сетчатку и получить четкое изображение окружающих предметов.

Но следует отметить, что после 45-50 лет в организме происходят естественные возрастные изменения, поэтому у многих появляется пресбиопия (возрастная дальнозоркость), катаракта, глаукома. Все это влияет на остроту зрения. Впрочем, если этого не происходит, то результат лазерной коррекции может сохраниться до старости.

Нужно ли покупать очки, если далеко видно четко, а вблизи — нет

Офтальмолог объясняет, как возникает это явление.

— С возрастом снижается эластичность хрусталика и тонус цилиарной мышцы, регулирующий его кривую. Поэтому точка фокусировки изображения попадает не на сетчатку, а за ее пределы, — акцентирует Юлия Галушко.

Такое нарушение зрения называют пресбиопией. Это явление скорее норма, чем исключение после 40 лет, даже если всю жизнь было острое зрение.

Это самая распространенная аномалия рефракции глаза, при которой сложно воспринимать мелкий текст или небольшие предметы, расположенные на расстоянии 35-50 см, — говорит врач.

Следует отметить, что пресбиопия с возрастом прогрессирует, поэтому, возможно, раз в несколько лет придется менять очки. Дальнозоркость может прекратить развиваться после 65 лет, но это очень индивидуально — у кого-то может и раньше.

Надо раз в год регулярно посещать офтальмолога, а не только тогда, когда начались серьезные проблемы и ощутимое ухудшение зрения.

Также Юлия Галушко отмечает, что подбирать очки должен только специалист, не стоит покупать их самостоятельно в магазинах или на рынке. Это может навредить.

При чтении или иной работе с текстом людям с пресбиопией нужно надевать очки. Иначе есть вероятность развития астенопии — усталости глаз. Это явление проявляется головными болями, невозможностью сфокусироваться на близком расстоянии, покраснением, сухостью или синдромом сухого глаза.

В современном мире большинство людей имеют отдаленную работу. Они работают за ноутбуком или компьютером. Но длительное время перед экраном может повлиять на здоровье глаз. Ранее мы рассказывали, как улучшить и сохранить зрение, работая за компьютером.

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