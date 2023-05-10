Здоровье и красота

Вроде мелочи, а влияют на остроту зрения! Ответы офтальмолога на пять популярных вопросов

Богдана Макалюк, редактор сайта 10 мая 2023, 22:00
Що впливає на зір
Фото: Pexels

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