Ніби дрібниці, а впливають на гостроту зору! Відповідь офтальмолога на п’ять популярних питань

Очі є одним із важливих органів людського організму. Завдяки їм ми бачимо навколишній світ. У деяких людей є вроджені проблеми з зором, у декого вони з’являються протягом життя.

Щоб не втратити зір, треба вчасно звертатися до офтальмологів та правильно доглядати за очима. Адже на їх здоров’я та гостроту зору можуть впливати навіть такі дрібні деталі, як не змитий макіяж чи неправильні сонячні окуляри.

Офтальмологиня Юлія Галушко розповіла 24 каналу, що та як може впливати на гостроту нашого зору.

Чи треба змивати туш перед сном

Офтальмологиня каже, що перед сном усю декоративну косметику треба змивати з очей. В іншому випадку можуть з’явитися подразнення та розвинутися інфекційні захворювання. Також лікарка радить не чіпати очі брудними руками.

Адже на внутрішню частину ока потрапляють мікроби, через це з’являються запалення, які з часом приводять до втрати гостроти зору.

Ще Юлія Галушко радить користуватися гіпоалергенною косметикою та слідкувати за термінами придатності.

Чи пов’язаний артеріальний тиск із внутрішньоочним

Лікарка каже, що артеріальний та внутрішньоочний тиск змінюються незалежно один від одного. Тож варто розуміти, що артеріального не означає контроль внутрішньоочного.

Утім, є дослідження, що гіпертоніки мають більший ризик розвитку глаукоми. Адже високий кров’яний тиск несприятливий для цієї хвороби очей. Тож людям з цим діагнозом треба контролювати АТ.

За словами лікарки, низький тиск теж може спровокувати серйозні проблеми, бо зоровому нерву важливо мати достатній кровотік. Коли АТ низький, а очний тиск підвищений, крові важко потрапити в око, щоб забезпечити його киснем і поживними речовинами.

Як сонце впливає на очі та як вибрати протисонцеві окуляри

Офтальмологиня наголошує, що не варто дивитися на сонце чи яскраве небо без спеціальних окулярів, бо вплив ультрафіолету може призвести до серйозних уражень і захворювань. Такі дії можуть загрожувати опіком рогівки, катарактою (помутніння кришталика), птеригіумом (доброякісне розростання тканини кон’юнктиви на рогівці), дистрофією сітківки, що призводить до макулярної дегенерації (ураження її центральної частини). Також через це можуть розвинутися злоякісні утворення.

Окуляри захищають наші очі від ультрафіолету, але не всі. Їх треба вибирати правильно і в оптиці, адже у звичайних магазинах такі окуляри можуть не мати ефекту.

Якщо перед очима розмістити просто темну лінзу без фільтра від ультрафіолету, зіниці не мінятимуть свого розміру й шкідливе світло влучатиме у сітківку, — пояснює лікарка.

Вона розповідає: протисонцеві окуляри поділяються на п’ять категорій за ступенем захисту. Найпотужніші мають маркування UV400. Скельця у таких окулярах блокують УФ-промені, довжиною 400 нанометрів. Тож вони можуть убезпечити відразу від трьох типів випромінювання — А, В, С.

Лазерна корекція — найкращий спосіб покращення зору?

Лазерна корекція — один із найпопулярніших та найефективніших способів покращити зір. Цей вид корекції дієвий при короткозорості, далекозорості й астигматизмі. Але він має свої протипоказання: вагітність, лактація, цукровий діабет, аутоімунні захворювання тощо. Також, щоб зробити лазерну корекцію, треба досягти 18-річного віку, мати стабільний зір протягом року, не мати очних інфекцій.

Як діє лазерна корекція

Сама операція може тривати до 15 хвилин, а дія лазера на око триває лише 5-6 секунд. Холодний промінь лазера корегує оптику ока, що дозволяє змінити заломлення світла, сфокусувавши його прямо на сітківку, й отримати чітке зображення навколишніх предметів.

Але варто зазначити, що після 45-50 років в організмі відбуваються природні вікові зміни, тому у багатьох з’являється пресбіопія (вікова далекозорість), катаракта, глаукома тощо. Все це впливає на гостроту зору. Утім, якщо цього не трапляється, то результат лазерної корекції може зберегтися до старості.

Чи потрібно купувати окуляри, якщо далеко видно чітко, а зблизька — ні

Офтальмологиня пояснює, як виникає це явище.

— З віком знижується еластичність кришталика й тонус циліарного м’яза, який регулює його кривину. Тому точка фокусування зображення потрапляє не на сітківку, а за її межі, — акцентує Юлія Галушко.

Таке порушення зору називають пресбіопією. Це явище швидше норма, ніж виключення після 40 років, навіть якщо все життя був гострий зір.

Це найпоширеніша аномалія рефракції ока, за якої складно сприймати дрібний текст або невеликі предмети, розташовані на відстані 35-50 см, — говорить лікарка.

Варто зазначити, що пресбіопія з віком прогресує, тому, можливо, раз на кілька років доведеться змінювати окуляри. Далекозорість може припинити розвиватися після 65 років, але це дуже індивідуально — в когось може і раніше.

Треба раз на рік регулярно відвідувати офтальмолога, а не лише тоді, коли почалися серйозні проблеми та відчутне погіршення зору.

Також Юлія Галушко наголошує, що підбирати окуляри має лише фахівець, не варто купувати їх самостійно в магазинах чи на ринку. Це може нашкодити.

Під час читання чи іншої роботи з текстом людям з пресбіопією треба вдягати окуляри. Інакше є ймовірність розвитку астенопії — втоми очей. Це явище проявляється головними болями, неможливістю сфокусуватися на близькій відстані, почервонінням, сухістю або синдромом сухого ока.

У сучасному світі більшість людей мають віддалено роботу. Вони працюють за ноутбуком чи комп’ютером. Але тривалий час перед екраном може вплинути на здоров’я очей. Раніше ми розповідали, як покращити та зберегти зір, працюючи за комп’ютером.

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