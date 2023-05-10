Здоров'я та краса

Ніби дрібниці, а впливають на гостроту зору! Відповідь офтальмолога на п’ять популярних питань

Богдана Макалюк, редакторка сайту 10 Травня 2023, 22:00
Що впливає на зір
Фото: Pexels

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