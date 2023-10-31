Закидати голову назад чи тримати рівно? Як правильно закапувати краплі в очі — поради

Закапувати очі собі або дитині буває досить дискомфортно. Особливо для людей, які не люблять контакт зі сторонніми засобами. Щоб полегшити цей процес, ми розповімо, як правильно закапувати краплі в очі. Читай корисні поради та дізнайся про поширені помилки.
Як правильно закапувати краплі в очі, розповіла Американська академія офтальмології. А ми ділимося цими важливими порадами з тобою. Перш за все слід проконсультуватися з офтальмологом про краплі, які підійдуть саме тобі. Адже вони бувають лікувальними та зволожувальними.
Бажано отримати і точну рекомендацію з використання — скільки разів на день та за яких симптомів крапати очі.
Перед закапуванням очей слід завжди мити руки, щоб запобігти інфекції. Якщо ти носиш лінзи, їх потрібно зняти. Пляшечку з краплями дістань з холодильника та потруси. Зніми кришку, але не торкайся кінчика піпетки.
Закинь голову трохи назад. Дивися вгору, можна зосереджуватися на якійсь конкретній точці. Відтягни нижню повіку обережно вниз, крапни засіб у нижнє повіко.
Якщо тобі дискомфортно крапати очі, ти можеш кліпати після закапування, доки цей дискомфорт не мине. Або крапати засіб у куточок очей біля носа.
Після закапування легко притисни слізні протоки — це місце, де повіка межує з носом. За хвилину-дві можеш відкривати очі. За цей час діюча речовина встигне увібратися в око та не стече в ніс.
Якщо краплі потрапили на обличчя або витекли, витерти їх потрібно серветкою. Руками краще цього не робити, навіть якщо вони чисті. Після закапування очей ретельно помий руки з милом.
Закапувати очі можна лежачи або стоячи із закинутою головою назад.
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