Закидати голову назад чи тримати рівно? Як правильно закапувати краплі в очі — поради

Закапувати очі собі або дитині буває досить дискомфортно. Особливо для людей, які не люблять контакт зі сторонніми засобами. Щоб полегшити цей процес, ми розповімо, як правильно закапувати краплі в очі. Читай корисні поради та дізнайся про поширені помилки.

Як правильно закапувати краплі в очі: поради

Як правильно закапувати краплі в очі, розповіла Американська академія офтальмології. А ми ділимося цими важливими порадами з тобою. Перш за все слід проконсультуватися з офтальмологом про краплі, які підійдуть саме тобі. Адже вони бувають лікувальними та зволожувальними.

Бажано отримати і точну рекомендацію з використання — скільки разів на день та за яких симптомів крапати очі.

Зараз також дивляться

Перед закапуванням очей слід завжди мити руки, щоб запобігти інфекції. Якщо ти носиш лінзи, їх потрібно зняти. Пляшечку з краплями дістань з холодильника та потруси. Зніми кришку, але не торкайся кінчика піпетки.

Закинь голову трохи назад. Дивися вгору, можна зосереджуватися на якійсь конкретній точці. Відтягни нижню повіку обережно вниз, крапни засіб у нижнє повіко.

Якщо тобі дискомфортно крапати очі, ти можеш кліпати після закапування, доки цей дискомфорт не мине. Або крапати засіб у куточок очей біля носа.

Після закапування легко притисни слізні протоки — це місце, де повіка межує з носом. За хвилину-дві можеш відкривати очі. За цей час діюча речовина встигне увібратися в око та не стече в ніс.

Якщо краплі потрапили на обличчя або витекли, витерти їх потрібно серветкою. Руками краще цього не робити, навіть якщо вони чисті. Після закапування очей ретельно помий руки з милом.

Закапувати очі можна лежачи або стоячи із закинутою головою назад.

Раніше ми розповідали, що впливає на гостроту зору.

А ще у Вікон є крутий Telegram та класна Instagram-сторінка.

Підписуйся! Ми публікуємо важливу інформацію, ексклюзиви та цікаві матеріали для тебе.