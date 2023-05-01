Секрет в пяти этапах: как сделать так, чтобы кожа лица сияла — уход от Леси Никитюк

Если ты хочешь, чтобы твоя кожа выглядела здоровой и была такой на самом деле, нужно придерживаться простых правил ухода. Ведущая проекта єПитання на Новом канале Леся Никитюк рассказала, как сделать кожу лица сияющей — читай секреты ухода в нашем материале.

Как сделать кожу лица сияющей — советы Леси Никитюк

Леся Никитюк рассказала о своих косметических ритуалах, которые проводит вечером. Хотя постоянные съемки сильно изматывают, она всегда заботится о здоровье и виде кожи лица. Она решила поделиться своими секретами ухода и с тобой.

Для меня открылось новое направление нахождения баланса. Сейчас я занимаюсь практиками — медитирую дважды в день, — рассказывает телеведущая.

Но восстанавливается Леся не только внутренне, но и внешне. Здесь у нее также есть свои важные правила. Вот, как она ухаживает за кожей каждый вечер:

Шаг №1. Гидрофильное масло

Оно хорошо смывает макияж и spf-средства. Именно масло может растворить всю грязь и себум в порах, — говорит Леся.

Наноси гидрофильное масло обязательно на сухую кожу лица, как первый этап его очищения.

Шаг №2. Умывание

Гидрофильное масло затем смой гелем или пенкой для умывания.

Шаг №3. Тоник

После умывания обязательно нужно протирать лицо тоником. Он успокаивает и тонизирует кожу.

Шаг №4. Пептидная сыворотка

Следующим шагом является пептидная сыворотка. Обычно Леся предпочитает именно ее. Это средство поддерживает упругость, тонус и молодость кожи. А молодость — наше все! — шутит Леся Никитюк.

Шаг №5. Крем для лица

Последним шагом в уходе для сияющей кожи является крем для лица. Крем следует использовать и утром, и вечером. Утром Леся выбирает крем с spf, чтобы защищать кожу от воздействия ультрафиолета. А вечером наносит на лицо ночной.

Эти простые советы помогут тебе сделать кожу сияющей и здоровой.

Посмотреть развлекательное шоу єПитання с Лесей Никитюк можно каждый понедельник в 20:00 на Новом канале!

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