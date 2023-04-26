Не только инъекциями! Как убрать морщинки вокруг глаз и предотвращать их появление — полезные советы

Они появляются в 60 и 20, одинаково не дают покоя женщинам и мужчинам, но свидетельствуют о нашей жизни — радостных и грустных моментах. Каждый из них остается на нашем лице. В материале ты узнаешь, как убрать морщины под глазами. Также читай, как предотвращать появление морщин смолоду.

Как убрать морщины под глазами: советы и действенные методы

Морщины — это видоизменение кожи на нашем лице, которое появляется вследствие активной работы мышц и мимики, а еще при потере эластичности кожи, старении. Убирать полностью все морщины с лица не стоит, ведь тогда оно будет выглядеть неестественно.

Морщинки под глазами появляются активнее, потому что кожа вокруг них значительно тоньше. Кроме того, эта часть лица не имеет потовых и сальных желез, что делает ее более сухой и, соответственно, такой, которая быстрее стареет.

Причин появления морщин вокруг глаз достаточно много:

Слишком активная мимика. Отсутствие или недостаточный уход за зоной вокруг глаз. Использование некачественной косметики. Стиль жизни — вредные привычки, плохое питание, отсутствие спорта, дефицит сна, стрессы. Особенности анатомии лица или наследственность. Наличие хронических заболеваний почек, эндокринных или аутоиммунных заболеваний. Состояние экологии. Неправильная подушка, которая нарушает кровообращение и провоцирует образование морщин.

Морщины классифицируют как статические и динамические. Статические — видны на расслабленном лице, динамические — исчезают после мимических движений. Статические морщинки вокруг лица может убрать только косметолог. Сейчас существует множество вариантов натуральных и безопасных инъекций или других способов.

Вкалывают не только ботокс, но и гиалуроновую кислоту, витамины, которыми заполняют морщины, коллаген и минеральные вещества, филлеры или используют лифтинг. Новые способы действуют гораздо более естественно, поэтому ты не будешь выглядеть странно.

Как предотвращать появление морщин — полезные советы

Предотвращать появление морщин лучше смолоду. Используй качественную косметику, как уходовую, так и декоративную. Лучше всего, если ее подберет тебе косметолог в соответствии с типом кожи и твоими потребностями.

Ежедневная гимнастика и массаж глаз помогут наладить циркуляцию крови. Делать массаж можно с утра или вечером после очищения и увлажнения кожи вокруг глаз. Помни и о защите от ультрафиолета.

Он вредит коже не только летом, но и в любое время года. Используй spf-кремы и носи солнцезащитные очки, чтобы не появлялись морщинки вокруг глаз.

Сбалансируй свое питание, время отдыха. Лучше отказаться от алкоголя и курения, которые также влияют на появление морщин. Ну и, конечно, контролируй свою мимику, старайся меньше напрягать лицо.

Проверь, не слишком ли твоя подушка низкая или высокая. Неправильно подобранная подушка влияет на качество циркуляции крови ночью. Если она не подходит, то каждую ночь ты провоцируешь появление морщинок в зоне глаз и носогубных складок.

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