Начни готовиться к лету уже сейчас! Рассказываем, как выбрать солнцезащитные очки по форме лица

На этой неделе уже наконец-то закончился длительный сезон дождей и украинцев начало согревать своими лучиками приятное весеннее солнышко.

И хотя лето еще не наступило, о безопасности глаз стоит начинать заботиться уже сейчас. Поэтому предлагаем тебе разобраться, как выбрать солнцезащитные очки, которые будут подходить по форме лица и не навредят твоему зрению.

Как выбрать солнцезащитные очки, которые будут защищать

При выборе солнцезащитных очков прежде всего стоит обращать внимание на такие характеристики:

Степень затемнения линз

Этот параметр можно увидеть на заушнике очков. Они имеют несколько категорий. 0-1 категория — очки с такой степенью затемнения линз не защищают глаза от солнечных лучей и пропускают 100% излучения.

Линзы с затемнением 2-й категории подходят только для пасмурной погоды. Очки, имеющие линзы 3-й категории защиты имеют стандартную защиту от УФ и пропускают до 20% лучей.

Наибольшую защиту можно получить от линз 4-й категории, пропускающих до 10% ультрафиолета. Они прекрасно подходят для защиты глаз, особенно в местах повышенного выделения солнечного света, например, в горах.

Уровень защиты от ультрафиолетовых лучей

Это еще одна, не менее важная характеристика, на которую необходимо обращать внимание при выборе солнечных очков.

Наилучшим вариантом линз можно считать 100% блокировку ультрафиолетовых лучей. Например, маркировка UV400 гарантирует хорошую защиту твоих глаз.

В то же время UV380 считается минимально допустимым. Этот параметр ты также можешь проверить на дужке при выборе очков.

Как выбрать солнцезащитные очки по форме лица

При выборе очков прежде всего стоит обратить внимание на форму лица. Поговорим о каждой из них подробнее.

Овальное лицо

Владельцам такого типа лица повезло, поскольку им подходят почти все формы очков. Если ты обладатель или обладательница такого лица — можешь смело прибегнуть к экспериментам и примерить такие модели как: авиаторы, вайфареры, кошачий глаз, круглые.

Главное — соблюдай правило, что ширина оправы должна равняться широкой части твоего лица.

Удлиненное лицо

Люди, имеющие удлиненное лицо, могут выбрать такие формы очков: широкие квадратные, круглые, прямоугольные.

Если ты хочешь визуально сделать свое лицо короче — можешь взглянуть в сторону очков, имеющих большую высоту, чем ширину, и с низкой переносицей.

Круглое лицо

Круглолицым стоит обратить внимание и форму очков, которые смогут визуально удлинить лицо и будут гармонично смотреться.

Если ты обладатель(-ца) такой формы лица — присмотрись к оправе, имеющей более широкий окуляр, чем его высота.

При выборе оправы обрати внимание на такие типы: авиаторы, кошачий глаз, прямоугольный и квадратный оверсайз.

Квадратное лицо

Если ты имеешь именно такую форму — обрати внимание на очки, имеющие закругленный дизайн, благодаря чему визуально смягчают черты лица.

Выбор оправ, которые могут подойти людям с квадратным лицом, действительно большой. Среди них: авиаторы, вайфареры, круглые, прямоугольные, овальные и кошачий глаз.

Треугольное лицо

Треугольная форма лица имеет наименьший подбородок, поэтому стоит избегать оправ оверсайз-моделей. Лучше всего тебе подойдут солнцезащитные очки овальной, круглой или квадратной формы.

Ромбовидное лицо

При таком типе лица стоит отдавать предпочтение овальной форме, авиаторам или сглаженному квадрату. Это поможет визуально уменьшить широкие скулы.

Но главное при выборе — помни о правиле, что оправа должна быть шире, чем скулы, а иначе можно получить обратный эффект.

Ранее мы рассказывали, куда поехать на майские праздники с семьей или друзьями.

А еще у Вікон есть свой Telegram-канал. Подписывайся, чтобы не пропустить самое интересное!