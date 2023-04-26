Почни готуватися до літа вже зараз! Розповідаємо, як вибрати сонцезахисні окуляри за формою обличчя

Цього тижня вже нарешті закінчився довготривалий сезон дощів і українців почало зігрівати своїми промінчиками приємне весняне сонечко.

І хоч літо ще не настало, про безпеку очей варто починати піклуватися вже зараз. Тому пропонуємо тобі розібратися, як вибрати сонцезахисні окуляри, що підходитимуть за формою обличчя та не нашкодять твоєму зору.

Як обрати сонцезахисні окуляри, які захищатимуть

При виборі сонцезахисних окулярів передусім варто звертати увагу на такі характеристики:

Ступінь затемнення лінз

Цей параметр можна побачити на дужці окулярів. Вони мають кілька категорій. 0-1 категорія — окуляри з таким ступенем затемнення лінз не захищають очі від сонячних променів і пропускають 100% випромінення.

Лінзи із затемненням 2-ї категорії підходять лише для похмурої погоди. Окуляри, що мають лінзи 3-ї категорії захисту мають стандартний захист від УФ і пропускають до 20% променів.

Найбільший захист можна отримати від лінз 4-ї категорії, що пропускають до 10% ультрафіолету. Вони чудово підходять для захисту очей, особливо в місцях підвищеного виділення сонячного світла, наприклад, у горах.

Рівень захисту від ультрафіолетових променів

Це ще одна, не менш важлива характеристика, на яку необхідно звертати увагу при виборі сонячних окулярів.

Найкращим варіантом лінз можна вважати 100% блокування ультрафіолетових променів. Наприклад, маркування UV400 гарантує гарний захист твоїх очей.

Водночас UV380 вважається мінімально допустимим. Цей параметр ти також можеш перевірити на дужці при виборі окулярів.

Як вибрати сонцезахисні окуляри за формою обличчя

При виборі окулярів передусім варто звернути увагу на форму обличчя. Поговоримо про кожну з них детальніше.

Овальне обличчя

Власникам такого типу обличчя пощастило, оскільки їм підходять майже всі форми окулярів. Якщо ти власник чи власниця такого обличчя — можеш сміливо вдатися до експериментів та приміряти такі моделі як: авіатори, вайфарери, котяче око, круглі.

Головне — дотримуйся правила, що ширина оправи має дорівнювати найширшій частині твого обличчя.

Видовжене обличчя

Люди, що мають видовжене обличчя, можуть обирати такі форми окулярів: широкі квадратні, круглі, прямокутні.

Якщо ти маєш на меті візуально зробити своє обличчя коротшим — можеш глянути у сторону окулярів, що мають більшу висоту, аніж ширину, та з низьким переніссям.

Кругле обличчя

Круглолицим варто звернути увагу на форму окулярів, що зможуть візуально подовжити обличчя та матимуть гармонійний вигляд.

Якщо ти власник(-ця) такої форми обличчя — придивись до оправи, що має ширший окуляр, аніж його висота.

При виборі оправи, зверни увагу на такі типи: авіатори, котяче око, прямокутний і квадратний оверсайз.

Квадратне обличчя

Якщо ти маєш саме таку форму — зверни увагу на окуляри, що мають заокруглений дизайн, завдяки чому візуально пом’якшують риси обличчя.

Вибір оправ, що можуть підійти людям із квадратним обличчям, справді великий. Серед них: авіатори, вайфарери, круглі, прямокутні, овальні та котяче око.

Трикутне обличчя

Трикутна форма обличчя має найменше підборіддя, тому варто уникати оправ оверсайз-моделей. Найкраще тобі підійдуть сонцезахисні окуляри овальної, круглої чи квадратної форми.

Ромбоподібне обличчя

При такому типові обличчя варто надавати перевагу овальній формі, авіаторам або згладженому квадрату. Це допоможе візуально зменшити широкі вилиці.

Та головне при виборі — пам’ятай про правило, що оправа має бути ширшою, ніж вилиці, а інакше можна отримати зворотний ефект.

Раніше ми розповідали, куди поїхати на травневі свята з сім’єю чи друзями. На відпочинку на свіжому повітрі ти й зможеш “вигуляти” нові окуляри.

А ще у Вікон є свій Telegram-канал. Підписуйся, аби не пропустити найцікавіше!