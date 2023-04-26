Не лише ін’єкціями! Як прибрати зморшки навколо очей та запобігати їх появі — корисні поради

Вони з’являються в 60 та 20, однаково не дають спокою жінкам та чоловікам, але свідчать про наше життя — радісні та сумні моменти. Кожен з них залишається на нашому обличчі. У нашому матеріалі ти дізнаєшся, як прибрати зморшки під очима. Також читай, як запобігати появі зморшок змолоду.

Як прибрати зморшки під очима: поради та дієві методи

Зморшки — це видозмінення шкіри на нашому обличчі, які з’являються внаслідок активної роботи м’язів та міміки, а ще під час втрати еластичності шкіри, старіння. Прибирати повністю всі зморшки з обличчя не варто, адже тоді воно виглядатиме неприродньо.

Зморшки під очима з’являються активніше, бо шкіра навколо них значно тонша. Окрім того, ця частина обличчя не має потових та сальних залоз, що робить її сухішою та, відповідно, такою, що швидше старішає.

Причин появи зморшок навколо очей доволі багато:

Занадто активна міміка. Відсутність або недостатній догляд за зоною навколо очей. Використання неякісної косметики. Стиль життя — шкідливі звички, погане харчування, відсутність спорту, дефіцит сну, стреси. Особливості анатомії обличчя або спадковість. Наявність хронічних захворювань нирок, ендокринні чи аутоімунні захворювання. Стан екології. Неправильна подушка, яка порушує кровообіг обличчя та провокує утворення зморшок.

Зморшки класифікують як статичні та динамічні. Статичні — ті, які видно на розслабленому обличчі, динамічні — зникають після мімічних рухів. Статичні зморшки навколо обличчя може прибрати лише косметолог. Зараз існують безліч варіантів натуральних та безпечних ін’єкцій чи інших способів.

Вколюють не лише ботокс, а й гіалуронову кислоту, вітаміни, якими заповнюють зморшки, колаген та мінеральні речовини, філери чи використовують ліфтинг. Нові способи діють значно природніше, тому ти не виглядатимеш дивно.

Як запобігати появі зморшок — корисні поради

Запобігати появі зморшок найкраще змолоду. Використовуй якісну косметику, як доглядову, так і декоративну. Найкраще, якщо її підбере тобі косметолог відповідно до типу шкіри та твоїх потреб.

Щоденна гімнастика та масаж очей допоможуть налагодити циркуляцію крові. Робити масаж можна зранку або ввечері після очищення та зволоження шкіри навколо очей. Пам’ятай і про захист від ультрафіолету.

Він шкодить шкірі не тільки влітку, а й у будь-яку пору року. Використовуй spf-креми та носи сонцезахисні окуляри, щоб не утворювалися зморшки навколо очей.

Збалансуй своє харчування, час на відпочинок. Найкраще відмовитися від алкоголю та куріння, які також впливають на появу зморшок. Ну і звісно, контролюй свою міміку, намагайся менше напружувати обличчя.

Перевір, чи твоя подушка не занадто низька або висока. Неправильно підібрана подушка впливає на якість циркуляції крові вночі. Якщо вона не підходить, то щоночі ти провокуєш появу зморшок у зоні очей та носогубних складок.

Раніше ми розповідали, коли з’являються носогубні складки та чи можна їх прибрати.

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