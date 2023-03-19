Смійся досхочу: коли з’являються носогубні складки та чи можна їх прибрати

Міміка завжди допомагає нам яскравіше показувати свої емоції, проте також дуже часто саме вона й ускладнює догляд за нашим обличчям. Та це не причина ставати беземоційною людиною з кам’яним лицем, яка хоче уникнути зморшок.

Дійсно, дуже часто похмуре обличчя може викликати зморшки, а посмішка може зробити глибшими носогубні складки, але є різноманітні методи, як можна цьому зарадити.

Вікна підготували поради, як можна прибрати носогубні складки та не боятись сміятись.

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Що таке носогубні складки

Носогубні складки — це зморшки на шкірі обличчя, які простягаються від нижніх бічних сторін носа до куточків рота. Вони стають більш помітними, коли люди посміхаються, тому їх ще називають “лініями сміху” або “лініями усмішки”

Це природна частина анатомії людини, а не захворювання. З віком ці складки можуть ставати глибшими й провисати. Також виражені носогубні складки можуть надавати обличчю втомленого вигляду, навіть якщо ти сповнена (-ий) сил і енергії.

Причини появи

Основними причинами появи носогубних складок є генетична схильність до передчасного старіння та активна міміка, яка порушує тонус лицевих м’язів.

До факторів, які теж можуть вплинути на формування “ліній сміху” також можна віднести:

надмірне перебування на сонці (фотостаріння)

неправильний догляд за шкірою

сон обличчям у подушку

нестача в організмі вітамінів А, Е та С

недостатнє або надмірне вживання води, що призводить до сухості або набряклості шкіри

неправильний прикус чи особливості будови обличчя

Як прибрати носогубні складки

Носогубні складки зазвичай на обличчі яскраво виражені, тому приховати їх за допомогою тонального крему чи пудри у тебе навряд вийде. Залишається єдиний варіант — це боротись з ними.

Домашній догляд

У домашніх умовах можна лише зменшити чинники, які провокують утворення носогубних складок. Запобігти проявам віку набагато легше, ніж потім з ними боротися.

Є комплекс заходів, які допоможуть запобігти появі носогубних зморшок та складок:

Покращення способу життя

А саме вживання достатньої кількості рідини, посилення захисту від ультрафіолету, відмова від сну обличчям в подушку.

Правильний догляд за обличчям

До складу косметики повинні входити потужні компоненти зволожування, антиоксиданти.

Масаж

Розслаблюючи носогубні складки правильним чином, ми покращуємо стан шкіри шляхом посилення крово- та лімфотоку, а також перешкоджаємо формуванню зморшок у зоні.

Гімнастика

Спеціальні вправи допомагають підтримати як еластичність м’язів, так і еластичність шкіри. Все це сприяє розгладжуванню шкіри.

Косметичний догляд

За потреби можна звернутись про професіоналів, які зможуть підібрати правильний догляд чи косметичні засоби.

Зволожуючі маски з колагеном або гіалуроновою кислотою, сироватки з антиоксидантами

Вони насичують клітини шкіри вологою, згладжують носогубні зморшки, а також загальмовують процес окислення клітин.

Олії та поживні креми або кислотні сироватки чи пілінги

Утворюють на поверхні шкіри захисну плівку та прискорюють процеси оновлення клітин, тим самим скорочують глибину носогубних складок та зморшок.

Догляд у салоні краси

Позбутись носогубних зморшок також допоможе лікар-косметолог.

Для цієї проблеми можуть застосовуватись різні ін’єкції, наприклад, гіалуронової кислоти, коли введена речовина заповнює носогубну зморшку. Чи є ще схожа процедура ліпофілінгу, де замість гіалуронової кислоти складку заповнюють власною жировою тканиною.

Також варіативною процедурою може стати хімічний пілінг обличчя, який допоможе скоротити глибину носогубок.

Та обійтись від ін’єкцій допоможе безпечніший домашній догляд, а саме масаж. Раніше Вікна розповідали, як правильно робити масаж обличчя вдома без шкоди для здоров’я.