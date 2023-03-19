Здоров'я та краса

Смійся досхочу: коли з’являються носогубні складки та чи можна їх прибрати

Богдана Савчук 19 Березня 2023, 07:00
Як прибрати носогубні складки
Фото: Pexels

Більше новин
Мідії в соусі каррі
Чорноморські мідії за азійським рецептом: варіант смачної та вишуканої вечері
Карта бойових дій в Україні 19.03.2023 онлайн
Відбили 83 атаки ворога: карта бойових дій в Україні 19 березня в режимі онлайн
Годинник
Перехід на літній час 2023 в Україні: коли потрібно переводити годинник
Як обрати спортивний костюм
“Як правильно обрати спортивний одяг для тренування?”
Дивитись більше

Матеріали по темі

Як позбутися пігментації
Креми тут не допоможуть: поради, як позбутися пігментації та не нашкодити шкірі
Що буде, якщо здерти родимку: пояснюють дерматологи
Звичайна подряпинка чи причина меланоми? Що буде, якщо здерти родимку на тілі
Смійся досхочу: коли з’являються носогубні складки та чи можна їх прибрати
Black mask по-домашньому — п’ять способів зробити маску проти чорних цяток для всіх типів шкіри
Чистка обличчя в домашніх умовах
Турбують чорні цятки, вугрі чи висипання? Як очистити обличчя в домашніх умовах

Відео
Карта бойових дій в Україні 19.03.2023 онлайн

Відбили 83 атаки ворога: карта бойових дій в Україні 19 березня в режимі онлайн
0:03:02
пес Даф допомагає ремонтувати машини
Уночі охоронець, а вдень — помічник-талісман: як пес Даф допомагає ремонтувати машини для ЗСУ
0:03:14
Американські лікарі
З’їхалися з усіх штатів для допомоги Україні: як американські лікарі рятують переселенців у Черкасах
0:02:44
Миколаївська область новини
Жили без світла рік! Як на Миколаївщину повертають блага цивілізації
Карта бойових дій в Україні
Росіяни створюють нові катівні на окупованих територіях: карта бойових дій в Україні 18 березня в режимі онлайн
0:02:14
Робот-пожежник Alpha Wolf
Зберігає життя рятувальників! В Україні працює унікальний робот-пожежник
0:02:20
перехвачені розмови окупантів
Я ні дітей, нікого в живих не лишатиму! Нові перехоплені розмови окупантів
0:04:10
Ізюм новини
Тут посадимо квіти! Понівечений Ізюм повертається до життя
0:02:18
Роман
“На мене впала вся стеля”: як підліток вижив після обстрілу будинку у Бахмуті
Карта бойових дій в Україні 17.03.2023 онлайн
Продовжують завдавати нищівних ударів по живій силі та техніці ворога: карта бойових дій в Україні 17 березня в режимі онлайн
Більше відео
щоденний догляд за шкірою
Читати далі
Правильний догляд за шкірою обличчя: косметологиня про найчастіші помилки та небезпечні речовини
майстершеф хто пішов
Читати далі
Смаками поринути у всесвіт та надихнути інших. Як минув шостий випуск шоу МастерШеф Професіонали-4 та хто залишив проект

Помилка

Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу. Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь