Зберегти молодість без ін’єкцій можливо! Як правильно і чим робити масаж обличчя вдома

Ми хочемо якомога довше виглядати молодими та красивими. Проте природа влаштована так, що з часом усе одно старіємо.

Та людство не здається й вигадує різні способи подовжити свою молодість.

Наприклад, так звані ін’єкції краси: гіалуронова кислота, ботокс, пластичні операції, підтяжка обличчя тощо.

Часто заради таких ін’єкцій до косметологів приходять молоді дівчата, яким це точно не потрібно. І, зробивши це одного разу, вони точно повернуться ще, адже подібні процедури перетворюються в залежність.

А ще тому, що ці ін’єкції недосконалі. Коли зробиш укол в одну частину обличчя, інша почне “просідати” і треба бути колоти уже її.

З часом людина взагалі може втратити свою міміку через постійні уколи.

Проте є спосіб подовжити молодість без усього цього.

Це фейсбілдінг та масаж обличчя, які виконують функцію підтяжки обличчя та допомагають у боротьбі зі зморшками.

Фейсбілдінг — це комплекс фізичних вправ для обличчя. Нехай тебе це не дивує, такі також існують.

Ці вправи допомагають тримати обличчя в тонусі, тому шкіра менше звисає та стає пружною.

А масаж розгладжує шкіру й допомагає боротися з мімічними зморшками.

Про свій спосіб масажу обличчя на свої сторінці в Instagram розповіла телеведуча та актриса Анастасія Коротка.

Коли мені було років 25, я теж колола різні ін’єкції. Це була гіалуронова кислота та диспорт (препарат ботулотоксину — ред.). Зараз я цього не роблю.

Зірка розповіла, що вже чотири роки пробує різні способи боротьби зі зморшками. Використовує різні апарати та методики. Пробувала і фейсфітнес, але він їй не сподобався, тож вона віддала перевагу звичайному масажу обличчя.

Робить вона це за допомогою гребінця та скребка гуаша. За словами Анастасії, хоч він і дешевий, але ефективний.

Треба робити комплекс гуаша. Не тільки обличчя, а й голову.

— Більшість кажуть, що залишаються набряки на обличчі після масажу гуаша, але це тому, що вони забувають масажувати й голову.

Масаж обличчя від Анастасії Короткої

Передусім гребінцем гуаша треба промасажувати зону голови. Краще за лінією росту волосся, приблизно хвилину. Потім нахилити голову і зробити те саме з нижньою частиною голови.

Після цього масажу в мене навіть почало добре рости волосся.

Потім треба масажувати зону за вухами по десять секунд. Після цього волосся можна порозминати, посмикати за нього.

Перш ніж переходити до масажу обличчя, треба добре вимити руки, — каже Анастасія.

— Волосся може бути брудним, тож краще помити руки. А ще обов’язково вмитися.



Актриса також зауважила, що робити масаж обличчя слід за допомогою спеціального гелю, жирної маски чи олійки, які призначені для цього.

Якщо береш гель для обличчя, треба його трішки прогріти в долонях і потім наносити.

Спершу треба пропрацювати зону шиї за допомогою скребка гуаша згори донизу.

Треба добре “вичавити” з себе воду.

— Масаж обличчя без масажу шиї робити не можна, але варто не зачіпати зону щитоподібної залози, особливо, якщо маєте з нею проблеми.

Потім пропрацьовуємо зону підборіддя, а згодом (трьома зубчиками скребка) — нижню частину обличчя.

Далі робимо масаж м’язів щелепи.

Обов’язково треба привідкрити рота та розслабити м’язи.

Далі на нас чекає зона щік. Потім — зона між бровами, від низу і до лінії росту волосся.

Після масажу обличчя можуть з’явитися прищики, але це не страшно.

— Шкіра має звикнути до масажу. Також пори звужуються та розширюються, до них точно потрапило якесь забруднення.

Після закінчення масажу треба вмитися та можна зробити маску. А ще намочити рушник у гарячій воді та покласти на обличчя й шию на хвилину.

Тепер наносимо лосьйон, сироватку і тільки потім крем. Один лише крем нам не допоможе.

За словами актриси, саме у сироватці є ті корисні вітаміни, які потрібні нашій шкірі обличчя.

Проте, щоб шкіра обличчя була доглянутою, треба не тільки робити масажі, а й використовувати перевірені засоби догляду та декоративну косметику. Раніше ми розповідали про шкоду тонального крему для шкіри обличчя.